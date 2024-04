Nuova BMW X3 2024, ecco come sarà uno dei D-SUV più amati degli italiani

A giugno 2024 BMW immetterà sul mercato il nuovo modello della X3, uno dei D-SUV più amati in Italia, così come nel resto d'Europa. Come sarà il nuovo modello? Ci viene in aiuto Kolesa, che ha effettuato una ricostruzione grafica dello Sport utility vehicle bavarese in arrivo a breve.

BMW ha di fatto già svelato prima del lancio l'X3, ma manca senza dubbio la parte più bella, l'aspetto estetico, il design, lo stile e le linee, ed è per questo che il render che riportiamo su queste pagine appare alquanto interessante, svelando per la prima volta le forme del nuovo SUV tedesco in arrivo sul mercato la prossima estate.



Tante le versioni previste per la nuova X3 a cominciare da quella M Sport ed M Performance, i due modelli con più cavalli sotto il cofano. Non sarà un vero e proprio X3 M, visto che quest'ultimo sarà previsto con il lancio dell'iX3 Neue Klasse, ma in ogni caso esteticamente sarà una BMW davvero cattiva, con cerchi in lega maggiorati rispetto al modello classico, e paraurti più sagomati e aerodinamici.

Secondo le indiscrezioni circolanti, la casa dell'elica cercherà di non esagerare nel realizzare il nuovo X3, tenendo conto della popolarità dello stesso (350mila unità consegnate solo l'anno scorso), più diffuso addirittura della Serie 3 berlina. Rispetto alla versione attuale il nuovo modello sarà più grande e anche più pesante, ed avrà inoltre degli interni completamente nuovi, con il nuovo sistema di infotainment e con l'eliminazione (ahinoi), dei pulsanti tradizionali.

Resterà comunque la manopola centrale, nonostante gli altri modelli con l'iDrive 9 non ne saranno più dotati. Obiettivo dell'X3 pareggiare le vendite del modello in corso, e tenendo conto della presenza di varie motorizzazioni, fra benzina, diesel e ibridi e plug-in, il traguardo è senza dubbio raggiungibile.



In Italia la BMW X3 ha venduto fino a oggi 2.333 vetture, circa 700 in più rispetto all'anno scorso di questo periodo quando erano state 1.665. Il SUV bavarese è al terzo posto nella sua categoria dietro alla Tesla Model Y, scesa di 2.000 dollari di recente negli Usa, a quota 2.345 auto immatricolate e alla Volvo XC 60, al momento la più venduta a quota 2.509 (l'anno scorso di questi tempi ne erano state vendute 1.333).

