Nuova BMW X2, il teaser del nuova modello con la griglia luminosa

Il video, condiviso su Instagram da Domagoj Dukec, capo del dipartimento di design della BMW, mostra la nuova X2. Spiccano alcuni elementi che la rendono una vera e propria coupé nella parte posteriore, con una linea del tetto inclinata e un portellone posteriore ancora più angolato. Un sottile spoiler completa il look.

Nel teaser il veicolo ruota per svelare anche la sua parte anteriore: rispetto alle precedenti foto della nuova X2, possiamo notare le griglie del radiatore illuminate con una forma diversa rispetto all'attuale X1. In qualche modo, ricordano di più le griglie dell'X6 aggiornato, sebbene con proporzioni leggermente diverse. I fari sono dotati di luci diurne a LED a forma di C.

La prossima generazione di Bmw X2 utilizzerà la piattaforma FAAR di BMW, che è la stessa utilizzata anche dall'attuale X1. Non saranno disponibili motori con più di quattro cilindri, con il modello di punta M35i xDrive che probabilmente sarà equipaggiato con un motore turbo da 2,0 litri in grado di erogare 312 cavalli.

Infine BMW sta anche preparando una versione completamente elettrica chiamata iX2, che sarà prodotta in Germania a partire dalla fine dell'anno insieme all'iX1. Nonostante non ci siano informazioni ufficiali sulla specifica di questo crossover a emissioni zero, è molto probabile che condividerà il suo gruppo motopropulsore con l'iX1 con due motori elettrici con una potenza complessiva di 313 cavalli.

Nell'ambito della nuova gamma Neue Klasse ecco un render della prossima Bmw M3 elettrica. L'auto sembra uscita da un film di fantascienza.