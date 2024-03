Nuova BMW Vision Concept, online le foto spia: ecco come potrebbe essere

Il gruppo di BMW Blog, ha segnalato alcune immagini di una misteriosa BMW dal profilo enigmatico, pubblicandole sui social media. La vettura, probabilmente un SUV, si distinguerebbe per la sua elevata silhouette e generosa altezza da terra.

Il veicolo è stato avvistato sotto una telo durante il trasporto su un autocarro chiuso. Al di là del design, la presenza di un bloccaggio centrale suggerisce che non si tratti di una variante della linea XM. Un'analisi più approfondita dagli esperti osservatori, indica che potrebbe trattarsi di una nuova concept car, in quanto il logo leggermente aggiornato richiama il design delle i Vision Circular, i Vision Dee e della Neue Klasse. Si ipotizza che questa nuova proposta sia il concept Vision annunciato all'inizio della settimana e che sarà ufficialmente presentato il 21 marzo durante la conferenza annuale del BMW Group 2024.

Una breve sporgenza anteriore suggerisce che si tratti di un veicolo elettrico su piattaforma dedicata, sfruttando l'architettura su misura proprio della della Neue Klasse per ottimizzare le proporzioni, riducendo al minimo gli sbalzi anteriori e posteriori. I più attenti noteranno la presenza di un'altra vettura sovrastante, identificabile come la berlina Neue Klasse presentata a fine dell'anno scorso, forse destinata a essere riproposta a fianco di questo nuovo nuovo concept durante la conferenza.

Si ipotizza che si tratti di un concept Vision in formato SUV, inizialmente anticipato come prototipo camuffato nel settembre 2023, durante la presentazione della berlina all'IAA Mobility Show di Monaco. Anche se classificato come concept, è probabile che questo modello non si discosti molto dalla versione di produzione prevista per l'anno successivo. Destinato a sostituire l’iX3 e basato su CLAR, questo nuovo SUV elettrico dovrebbe entrare in produzione a metà del 2025 presso lo stabilimento di Debrecen, in Ungheria.

Come oramai sappiamo molto bene, non tutti i concept sono destinati a vedere la vita sull'asfalto: l'ultimo caso, riguardante la casa bavarese, è la BMW Concept Touring Coupé. Fonti indicano una mancanza di redditività indicata dalla stessa BMW, anche se molti non credono a questa teoria. Più probabile è che questo veicolo sia stato presentato più come un esercizio di design che come progetto di produzione effettivo.