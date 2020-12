La nuova BMW Serie 7 potrebbe avere un look veramente peculiare

Lo sviluppo della prossima generazione di BMW Serie 7 procede sottotraccia ormai da tempo, ma a quanto pare la sua presentazione ufficiale non è molto vicino. E' possibile che per vederla dovremo aspettare anche un anno o più, ma nel frattempo sulle strade pubbliche ne sono stati avvistati alcuni esemplari camuffati.

Questi ultimi lasciano presagire delle differenze estetiche notevoli rispetto al modello attuale, e adesso degli ottimi render pubblicati da Kolesa.ru ci danno modo di poterne immaginare il look generale con larghissimo anticipo.

Le foto spia hanno rivelato che il produttore tedesco sta sperimentando con l'avantreno, che appare molto più spigoloso, anche per quanto concerne la parte inferiore della fascia e del muso. I fari propongono altrettanti angoli retti, e si posizionano proprio sotto delle sottili luci a LED alle estremità del frontale. I render inoltre evidenziano una griglia di dimensioni regolari, che si distacca pertanto dal design col quale le nuove BMW M3 ed M4 arriveranno sul mercato.

Passando al posteriore troviamo altre scelte piuttosto libere. I prototipi camuffati lasciano intravvedere ben poco, ma il lavoro digitale di Kolesa.ru propone anche qui dei LED molto lunghi e sottili, a sovrapporre gli stop che culminano ai lati con un rettangolo luminoso. Il look semplice e pulito, ma supponiamo possa difficilmente essere implementato sulla vettura definitiva.

E' molto probabile che non vedremo la Serie 7 nei prossimi mesi, ma nel frattempo potremmo assistere al reveal della sua variante completamente elettrica, la i7 che, secondo le voci di corridoio, arriverebbe in strada con 482 chilometri di autonomia per singola carica e una potenza di circa 550 cavalli inviati all'asfalto attraverso tutte e quattro le ruote.

Si tratterebbe della stessa strategia adottata per il lancio della BMW i4, attesissima sa dalla stampa che dal pubblico. La berlina elettrica mostrerà tutte le doti ingegneristiche del team di Monaco di Baviera, ma per confermarle dovremo aspettare ancora qualche mese.