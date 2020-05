Nuova BMW Serie 6 Gran Turismo 2020: il lusso diventa ibrido e iper tecnologico

BMW ha deciso di iniziare questo 27 maggio 2020 con l'acceleratore premuto a tavoletta. È arrivata in via ufficiale non solo la nuova Serie 5 2020, eccovi anche la nuova BMW Serie 6 Gran Turismo 2020.

Il design esterno è stato rinnovato e oggi offre un profilo più sportivo rispetto al passato. Debutta inoltre la tecnologia Mild Hybrid a 48 V come 2020 impone, che va così ad aumentare efficienza e dinamismo. La griglia frontale è diventata più grande e i fari si sono fatti più sottili, BMW inoltre mette a disposizione nuovi colori esterni e ulteriori rifiniture BMW Individual.

Chiaramente la parola chiave di questo modello è "lusso": gli interni in pelle Dakota sono di altissimo livello e presentano anche un Control Display da 12,3" più un quadro strumenti di serie. Guardando alle motorizzazioni abbiamo due motori benzina e tre diesel, tutti con tecnologia Mild Hybrid a 48 V e un generatore di avviamento che aumenta la potenza del motore di 8 kW e 11 CV. La trasmissione è invece affidata al sistema Steptronic a 8 velocità per tutte le varianti.

Non mancano ovviamente sistemi di assistenza alla guida di nuova generazione come il Lane Departure Warning del Driving Assistant, optional che ora ha anche la funzione di ritorno di corsia. Lo sterzo e il Lane Control Assistant (parte del Driving Assistant Professional opzionale) ora includono anche la navigazione attiva, la guida automatica fino al bordo ideale della corsia negli ingorghi stradali e l'avviso di incrocio con la funzione di frenata in città. L'Optional Active Cruise Control con funzione Stop & Go ora include il controllo adattivo della distanza.