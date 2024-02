Nuova BMW Serie 5 Touring, niente lunotto apribile: i bavaresi spiegano perchè

Sono state ufficialmente svelate pochi giorni fa le nuove BMW Serie 5 e i5 Touring, la versione station wagon della splendida berlina bavarese. Tante le funzioni uniche presenti, ma qualcuno ha notato che l'ultimo modello non ha la possibilità di aprire il lunotto senza dover alzare tutto il bagagliaio.

Come ricorda Insidevs, tale comodità è presente sin dal modello E34 Touring, compresa la rarissima M5: i proprietari potevano comodamente aprire il vetro posteriore senza dover alzare ogni volta il portellone.

Si tratta di una funzione molto comoda soprattutto quando si devono gettare delle piccole cose in maniera molto rapida nel vano di carico senza aprire appunto tutto il bagagliaio. Nulla di cui non possiamo farne a meno sia chiaro, ma è la classica comodità che certe vetture possono offrirti e altre no.

Dall'E34 alla G31 passando dalla E39, la E61 e l'F11, arrivando fino alla G61, tutte le Serie 5 station wagon hanno avuto tale possibilità ma con l'arrivo della nuova versione i bavaresi hanno deciso di eliminarla.

A spiegare il perchè è stato Alexander Schmuck, Product & Technology Communications Manager di BMW North America, che ha detto: "Il motivo per cui il lunotto posteriore non si apre separatamente ha a che fare con il design snello, sportivo e aerodinamico della parte posteriore del veicolo e con la linea del tetto inclinata. Includere un meccanismo per l'apertura separata del finestrino nel portellone, sarebbe andato a discapito del volume interno nella zona del bagagliaio”.

In poche parole installare l'hardware aggiuntivo che avrebbe consentito di aprire appunto il lunotto da solo, avrebbe portato via spazio utile al bagagliaio. BMW ha destato particolare attenzione al vano di carico, tenendo conto che è di ben 570 litri, che possono arrivare fino a 1.700 nel caso in cui dovessimo ripiegare i sedili posteriori.

Un'auto bella ma anche spaziosa ed estremamente comoda quindi, che siamo certi contribuirà a raggiungere l'obiettivo dichiarato di BMW di vendere 500mila auto elettriche entro il 2024.