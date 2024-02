Nuova BMW Serie 5 e i5 Touring ufficialmente svelate: fino a 593 cavalli

Sono state ufficialmente svelata nelle scorse ore le nuove BMW Serie 5 e i5 Touring, la station wagon della nota berlina bavarese. Il lancio ufficiale avverrà il prossimo mese di maggio e di fatto la vettura riprende il design della sedan, mantenendone le linee affilate e le curve morbide.

Spicca senza dubbio sul frontale la griglia più pronunciata, che sarà offerta anche con l'illuminazione BMW Iconic Glow come opzione. La linea di spalla è invece decisamente “forte” mentre il tetto risulta essere leggermente inclinato, con un posteriore tutto sommato pulito con delle luci estremamente sottili, proseguendo quindi il design già visto nelle ultime BMW.



La nuova Serie 5 Touring è offerta con cerchi in lega di serie da 18 e 19 pollici, mentre chi vorrà potrà montare quelli da 21 pollici, inoltre, sono presenti i vari pacchetti M Sport, M Sport Pro e M Carbon Exterior.





Per quanto riguarda le dimensioni, la nuova Serie 5 Touring 2024 sarà più lunga di circa 10 centimetri rispetto al precedente modello e più larga di 3,2, oltre ad un'altezza superiore di 1,7 millimetri. Cresciuto ovviamente anche il passo, +20 millimetri.



Novità presenti anche nell'abitacolo, dove troviamo uno splendido display curvo caratterizzato da un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici unito ad un sistema di infotainment da 14,9 pollici con sistema operativo BMW 8,5, supportando quindi streaming video e i giochi AirConsole. Ci sarà inoltre la possibilità di utilizzare Android Auto e Apple CarPlay a seconda delle preferenze dell'automobilista, in base allo smartphone in possesso. Gli abitacoli sono arricchiti da dei sedili sportivi e un nuovo volante, ed inoltre, come fa sapere l'azienda dell'elica, si tratta di un modello più “responsabile” in quanto dispone di serie di “interni completamente vegani”.



Ovviamente non ci si può non soffermare sul vano di carico, essendo di fronte ad una Station, e BMW segnala come il bagagliaio sia di 570 litri ma può essere ampliato fino a ben 1.700 ripiegando i sedili posteriori. C'è inoltre possibilità di uno stoccaggio sotto il piano di carico e di serie vi è il portellone posteriore automatico per facilitare carico o scarico.



Per quanto riguarda le motorizzazioni, la BMW Serie 5 Touring avrà fino a 593 cavalli ed è prevista anche la versione elettrica i5 con un pacco batteria da 81,2 kWh. Del resto BMW ha spiegato che la metà delle Serie 5 vendute è già elettrica, di conseguenza l'azienda sta continuando a puntare giustamente sul green. Nella versione eDrive40 avremo un motore da 335 cavalli e 560 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP, con i 100 km/h raggiungibili in soli 6,1 secondi. Presente anche l'opzione l'i5 M60 xDrive Touring, che ha un sistema di trazione integrale a doppio motore con 593 CV (autonomia scende a 506 km), mentre per le versioni ICE si nota il turbodiesel a quattro cilindri da 2,0 litri con 194 CV collegato ad una trasmissione a otto velocità con possibilità di trazione integrale.



In estate dovrebbero essere aggiunte altre opzioni, fra cui un diesel e a sei cilindri e anche “due varianti di modello con l’ultima generazione di propulsione ibrida plug-in”. La Serie 5 Touring è solo uno dei tanti modelli di BMW che usciranno fra il 2024 e il 2027, molti dei quali full electric.