La nuova BMW Serie 4 entra in produzione: ecco la gigantesca griglia

Quest'oggi è un giorno importantissimo per lo stabilimento di BMW di Dingolfing, situato in Baviera, nel sud della Germania, e ciò è presto spiegato: la fabbrica appena citata ha appena ricevuto il via libera alla produzione della nuova generazione di BMW Serie 4 Coupé.

Come potete vedere voi stessi dalla galleria di immagini in calce, alcuni esemplari sono già allo stadio avanzato dell'assemblaggio, e portano in dote una caratteristica estetica la quale, durante gli ultimi mesi, si è dimostrata innegabilmente divisiva.

Stiamo parlando della gigantesca griglia frontale, che parte dalla punta superiore del muso e si protende per parecchi centimetri, fin quasi a raggiungere l'estremità inferiore della macchina. A ogni modo il lancio della Serie 4 Coupé è atteso per i primi giorni di ottobre, mentre la variante M4 dovrebbe esser resa disponibile qualche mese più tardi. Al contempo la casa automobilistica tedesca è al lavoro su una Serie 4 decappottabile dotata di tettuccio morbido, e anch'essa riceverà una versione M in piena regola.

In parallelo alla Serie 4, lo stabilimento di Dingolfing sta provvedendo ad assemblare anche la Serie 5 (anche lei visibile nella galleria in calce) nella specifica 540i, la Serie 5 Touring, la M5 e pure la Serie 6 Gran Turismo. In futuro, con ogni probabilità, la fabbrica andrà a sfornare anche la M5 CS avvistata di recente tra le strade della Germania: la vettura dovrebbe muoversi grazie a un propulsore capace di 650 cavalli di potenza.

Restando presso BMW vogliamo rimandarvi al ruggito della M3 di recente avvistata sul tracciato del Nürburgring mentre si "sgranchiva le gambe". Per concludere invece non possiamo non menzionare la fantastica BMW Serie 8 Golden Thunder Edition: si stratta di una limited edition dal look assurdo.