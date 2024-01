Nuova BMW Serie 4 Coupé svelata in anteprima: com'è cambiato il muso?

Tempi duri per gli amanti delle sorprese: anche la nuova BMW 4 Coupé 2025 ha subito una fuga di immagini, finendo in poco tempo sui social network. Ecco dunque come sarà la vettura nella sua variante M440i.

La coupé di lusso del marchio BMW è stata svelata in anteprima nella sua variante M440i xDrive, dunque con trazione integrale, e ciò che sorprende è la leggera rivisitazione del frontale. Per quanto riguarda la griglia, come ben sapete le BMW uscite negli ultimi anni sono state ferocemente criticate per via della loro griglia a doppio rene, considerata dagli appassionati troppo imponente e per nulla accattivante. In questa variante con Night Pack è in colorazione nera ed è arricchita dall'iconico badge M, simbolo di sportività assoluta in casa BMW.

Ciò che è cambiato davvero sono i gruppi ottici anteriori, leggermente più sottili e affilati da sembrare quasi degli occhi chiusi a fessura, come a voler ricordare un felino affamato. I fari utilizzati da BMW sono i nuovi Matrix LED privi di tecnologia laser, abbandonati dopo la precedente Serie 4 Coupé (sapete che l'UE potrebbe limitare i fari LED sulle nuove auto?). La nuova M440i offre anche i nuovi specchietti retrovisori M, prima esclusiva solo della M4 tradizionale (non Coupé). Se siete curiosi di conoscere ancora più dettagli sulla vettura, beh la presentazione (ufficiale questa volta) dovrebbe avvenire a brevissimo, stay tuned.