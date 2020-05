La nuova BMW Serie 4 Coupé è quasi pronta: le foto ufficiali

La nuova BMW Serie 4 Coupé è quasi pronta ad arrivare sul mercato. A dirlo non è l'ennesimo rumor e le immagini che vedete in pagina non sono foto spia ma pic ufficiali pubblicate proprio dal marchio tedesco.

La vettura è entrata nella fase finale dei test dinamici, significa dunque che è terminato il processo di sviluppo pre-produzione su circuito e in strutture di prova. Ricordiamo che il telaio della nuova Coupé Serie 4 ha avuto uno sviluppo del tutto indipendente da altri progetti, in questo modo le proporzioni, le proprietà aerodinamiche e la distribuzione dei pesi dell'auto a due porte sono stati ottimizzati su misura per prestazioni dinamiche esaltanti.

La nuova BMW Serie 4 Coupé è poi più bassa di 57 millimetri rispetto alla quattro porte, il suo baricentro è dunque 21 millimetri più vicino alla strada. Al top della gamma troveremo la nuova BMW M440i xDrive Coupé, alimentata da un potente motore 6 cilindri in linea che eroga una potenza massima di 275 kW e 374 CV con tecnologia Mild Hybrid a 48 V, generatore di avviamento a 48 V e una seconda batteria utile a supportare il carico del motore.

Ora la fase finale di test permetterà agli ingegneri di mettere a punto gli ultimi accorgimenti tecnici, con tutte le caratteristiche dinamiche da usare in pista come sulle normali strade. Mentre aspettiamo, guardate quella che potrebbe essere la nuova BMW Serie 5.