Nuova BMW Serie 4 Coupé 2020: potenza e guida assistita

In casa BMW è tutto pronto. Per cosa? Per il lancio della nuova BMW Serie 4 Coupé. Parliamo dell'ultima generazione di sportiva a due porte che sarà disponibile sul mercato italiano da ottobre 2020.

Cinque le varianti a listino, con la BMW M440i xDrive Coupé ai vertici della gamma. Questa vettura è alimentata da un motore a benzina a sei cilindri in linea da 275 kW e 374 CV. Abbiamo poi anche due motori benzina a quattro cilindri e un'unità diesel a quattro cilindri. Nel 2021 arriveranno nella line-up anche due motori diesel a sei cilindri in linea. Già quest'anno invece tutte le varianti avranno la trasmissione automatica Steptronic a 8 rapporti, mentre solo due versioni al lancio avranno la trazione intelligente BMW xDrive.

Su questa nuova generazione troviamo un bilanciamento del peso 50:50 e un'ottimizzazione mirata dell'aerodinamica, oltre a un comfort acustico e termico notevolmente migliorato rispetto al modello precedente. Grande spazio poi è riservato ai sistemi di assistenza di guida, di serie abbiamo infatti l'avviso di collisione anteriore con frenata attiva e l'avviso di abbandono di corsia con rientro tramite l'assistenza dello sterzo.

Il Driving Assistant Professional optional invece include funzioni come il Lane Control Assistant con la nuova Active Navigation e la funzione in grado di guidare la BMW Serie 4 Coupé sul lato più appropriato della sua corsia. La nuova generazione di Head-Up Display BMW offre una superficie di proiezione maggiore del 70%, inoltre il Park Distance Control vanta sensori anteriori e posteriori di serie. Presenti Apple CarPlay e Android Auto. Aspettiamo di conoscere i prezzi ufficiali per l'Italia, nel frattempo non perdere la nuova BMW Serie 5 2020 e la BMW Serie 6 Gran Turismo 2020 presentate appena pochi giorni fa.