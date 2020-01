Nuova BMW Serie 4 2020: come sarà la nuova coupé tedesca

Il 2020 sarà un anno chiave per BMW, che deve lasciarsi alle spalle i recenti problemi "ai vertici" e il mezzo flop dei suoi veicoli elettrici i3 e i8, che non avranno più seguito: il futuro si chiama soprattutto nuova BMW Serie 4.

Nel corso dell'anno la compagnia tedesca si appresta a presentare ben 6 nuovi modelli, uno di questi sarà proprio la rinnovata BMW Serie 4 Coupé, che sarà svelata al mondo in estate - per essere venduta verso la fine dell'anno. Ma come sarà questa vettura? Rifacendosi alle ultime auto della casa, anche la nuova Serie 4 dovrebbe avere un'ampia griglia frontale (che di certo farà storcere il naso a molti).

Quello che vedete in foto è comunque un prototipo, dunque la versione finale potrebbe riservare qualche cambiamento, diciamo però che il lavoro è completo all'85%, ci siamo quasi. Parlando di prestazioni, quella delle immagini è una Serie 4 M440i xDrive, forte di un motore 3.0 litri turbo V6 da 374 CV che trasmette la potenza alle ruote tramite una trasmissione automatica a 8 rapporti. La trazione, come prevedibile, sarà All-Wheel Drive.

Per gli appassionati della velocità estrema ci sarà poi anche una M4 ad alte prestazioni, anche se non la vedremo fino al 2021: offrirà un motore 3.0 turbo da 505 CV e un selettore per la trazione Four-Wheel Drive. Il tutto mentre sempre BMW si prepara alla rivoluzione a idrogeno. (Foto credits: Avarvarii, AutoExpress)