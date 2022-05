Nuova BMW Serie 3: ritocchi estetici e interni rinnovati per il best seller bavarese

Serie 3 è uno dei modelli più venduti di BMW e per lei è arrivato il momento di rinnovarsi con un restyling estetico e interno a distanza di quattro anni dal debutto dell’attuale generazione, e assieme alla berlina continua ad esserci anche la variante Touring, al contrario di altri costruttori che sembrano decisi ad abbandonare le station wagon.

Le principali novità sul fronte estetico le troviamo sul frontale e sulla coda dell’auto. All’anteriore ci sono nuovi gruppi ottici adattivi a LED più sottili e slanciati con una firma luminosa a L rovesciata che integrano al loro interno elementi in tinta blu. La griglia a doppio rene diventa più larga e pronunciata, mentre più in basso cambiano le forme del fascione, che adesso integra degli inserti in tinta nera che evidenziano ancor più le forme e l’alternanza tra i vuoti e i pieni.

Al posteriore tornano nuovamente elementi spigolosi verniciati in nero, assieme ad un inedito diffusore centrale, ai cui lati spuntano due tubi di scarico con diametro di 90 o 100 mm a seconda della motorizzazione scelta dal cliente. E a proposito di opzioni estetiche, tutte le versioni della Serie 3 potranno adottare l’allestimento M Sport e M Sport Pro.

Il primo aggiunge calandra e specchietti in tinta nera e cerchi da 18 pollici, mentre il secondo aggiunge altri dettagli in nero e pinze dei freni in tinta rossa, e questo allestimento in particolare potrà essere montato anche sulle versioni M (date un’occhiata alla BMW M3 Touring in azione sulla pista del Nurburgring). Infine ci saranno nuove colorazioni, come lo Skyscraper Gray Metallic e l’M Brooklyn Gray Metallic, a cui si aggiungono le vernici opache Frozen Pure Gray Metallic e Frozen Tanzanite Blue Metallic.

Gli interni hanno subito un rinnovamento notevole e il protagonista è il doppio display curvo che abbraccia tutta la plancia con un primo schermo da 12,3 pollici per la strumentazione e un secondo schermo da 14,9 pollici adibito all’infotainment con sistema BMW iDrive 8, che può essere comandato anche vocalmente grazie al BMW Intelligent Personal Assistant. Ridisegnata anche la leva del cambio e il comando circolare per il controllo del sistema infotainment, che si interfaccia poi con la app My BMW, che permette anche la gestione certosina della ricarica della batteria sui modelli ibridi.

E parlando di motorizzazioni, rimane l’ampia scelta che contraddistingue il modello, con unità benzina, diesel ed elettrificate, sia mild-hybrid a 48 V sia plug-in hybrid (tre motorizzazioni ibride per la berlina, quattro per la station wagon). A seconda del propulsore scelto, la potenza oscilla dai 150 CV della 318i ai 374 CV della 340i xDrive. A proposito di xDrive, soltanto le versioni più repstazionali avranno a disposizione la trazione integrale, mentre le declinazioni più tranquille mantengono l’iconica trazione posteriore del marchio, mentre per tutte le Serie 3 è previsto un cambio automatico a 8 rapporti Steptronic di serie, e come optional una versione Sport a 8 marce con rapporti specifici e launch control.

La nuove BMW Serie 3 verranno costruite nello stabilimento messicano di San Louis Potosì, e i primi esemplari arriveranno in concessionaria a partire dal prossimo luglio.