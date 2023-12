Nuova BMW Serie 2, sarà così il modello finale?

Si tratta di un semplice aggiornamento o di una nuova generazione? Ancora presto per saperlo, anche se in BMW non si fa mai il passo più lungo della gamba saltando completamente il cosiddetto Life Cycle Impulse. Eppure, la nuova Serie 2 potrebbe essere l'eccezione alla regola. Ecco il rendering.

A pubblicare il papabile design della berlina più compatta della casa bavarese è stato il profilo Instagram Avarvarii, che con uno slancio d'intenti ha cercato di prevedere l'immagine della nuova (probabile) generazione del modello. Nel post si nota dunque la vettura dotata del pacchetto M Sport, e con il design del paraurti anteriore dell'X2 M35i. Inoltre, nell'articolo pubblicato in esclusiva dal sito BMWBlog, sono presenti alcuni dettagli a dir poco fondamentali sull'auto in questione.

Solamente pochi mesi fa avevamo cercato di offrire un'idea della nuova BMW Serie 2 Gran Coupé, e adesso la sua immagine potrebbe essere stata definitivamente rivelata. L'auto, secondo quanto riportato dal sito BMWBlog, dovrebbe entrare nella fascia alta del mercato delle quattro ruote, e potrebbe essere ordinata addirittura con la griglia a doppio rene illuminata. All'interno, invece, non sarà presente il controller iDrive, che lascerà spazio al sistema operativo 9 basato su Android Automotive.

E infine sono state spifferate anche alcune novità riguardanti le motorizzazioni. Negli USA BMW ha intenzione di vendere la propria vettura solamente con l'alimentazione a benzina, mentre in Europa saranno disponibili anche soluzioni a gasolio. Invece non sarebbero previste motorizzazioni plug-in hybrid, e (visto la dichiarazione BMW: 'Mercato auto elettriche cresce, ma più lentamente rispetto alle previsioni') non sono attese nemmeno varianti full-electric.