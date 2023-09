Nuova BMW Serie 2 Gran Coupé: ecco come potrebbe apparire

Nel mentre le auto elettriche Bmw hanno superato ogni aspettativa, la prossima generazione della BMW Serie 2 Gran Coupé è in arrivo entro poco più di un anno. La strategia dell'azienda prevede di non effettuare aggiornamenti di metà ciclo per questa berlina compatta, ma piuttosto di sviluppare un nuovo modello, noto internamente come F74.

Le immagini dei colleghi di Kolesa.ru e mostrano una BMW a quattro porte che è stata significativamente rivisitata. A prima vista, il profilo laterale e le proporzioni sembrano rimanere simili, ma la parte anteriore presenta un look più affilato, con fari che sembrano ispirati alla Serie 5. Non ci sono segni di griglie giganti, poiché la casa automobilistica ha annunciato che riserverà questa caratteristica di design agli altri modelli più grandi e orientati alle prestazioni.

Sembra quindi che la prossima generazione della Serie 2 Gran Coupé adotterà un design più aggressivo e moderno, mantenendo le dimensioni compatte e le linee eleganti tipiche del marchio BMW. Sarà interessante seguire gli sviluppi futuri e vedere come questa berlina si distinguerà nella gamma BMW.

In merito alla nuova linea Neue Klasse, la controparte delle Bmw Serie 2, la i2, potrebbe essere una coupè molto compatta. Così come Audi, Bmw punta a rinominare completamente la propria gamma di veicoli in vista del passaggio definitivo all'elettrico.