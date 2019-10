Ecco la nuova BMW Serie 2 Gran Coupe, ammiriamola da ogni angolazione

Finalmente rivelata la nuovissima BMW Serie 2 Gran Coupe, come vi avevamo anticipato ieri. Grazie ai 5 video che vi proponiamo è possibile ammirarla in ogni dettaglio, e da adesso Mercedes farebbe bene a prestare attenzione alla propria CLA.

La sfida all'altra casa automobilistica tedesca è adesso lanciata, e questo modello arriverà in quasi tutti i mercati, a differenza della Serie 1 disponibile soltanto in Cina e Messico. La berlina di lusso appena presentata è basata su una piattaforma simile a quella della sorella minore, parliamo infatti dell'evoluzione del telaio UKL pensato per le auto a trazione anteriore.

I filmati si concentrano sulla versione top ovviamente, incarnata dalla M235i xDrive, la quale è mossa da un motore da 2,0 litri a benzina turbocompresso, il quale genera ben 306 cavalli di potenza e 450 Nm di coppia, scaricati su tutte e quattro le ruote dalla trazione integrale. Il risultato è un eccellente 0-100 in soli 4,5 secondi e una velocità massima limitata a 250 km/h. Tanta roba davvero per una berlina di queste dimensioni.

Focus poi anche sulla 220d, equipaggiata col motore da 2,0 litri turbodiesel che sprigiona 190 cavalli di potenza e 400 Nm di coppia, incanalati verso le ruote anteriori dal cambio Steptronic a otto rapporti. In questo caso le prestazioni sono più modeste, infatti lo scatto da 0 a 100 è compiuto in 7,5 secondi, mentre la velocità massima raggiungibile è di 235 km/h.

Non vi rubiamo altro tempo, e quindi vi lasciamo ad apprezzare tutti i video proposti, che si concentrano in modo particolare sull'estetica della vettura, ma non prima di aver buttato un occhio su questa restaurazione da urlo, che vede portata a nuova vita una BMW 530 del '76.