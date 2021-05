Nuova BMW Serie 2 Coupé: la M240i da 374 CV si mostra in nuove immagini

Manca davvero poco alla presentazione della nuova BMW Serie 2 Coupé. La casa di Monaco di Baviera ci aggiorna sullo stato dei lavori in corso, regalandoci anche una serie di interessanti immagini, che immortalano la M240i xDrive ancora camuffata.

La sportiva a due porte è ora alla prese con i test dinamici e con la messa a punto di trasmissione e sospensioni. Si tratta di un momento chiave per estrarre il massimo potenziale dal suo 6 cilindri in linea e dal telaio progettato per una guida agile e dinamica. La Serie 2 Coupé sarà prodotta a fine estate 2021 e prosegue la tradizione dei modelli BMW a due porte orientati verso la sportività. Tradizione che affonda le sue radici nel 1968, quando nacque la BMW 2002, ambitissima nella leggendaria variante 2002 Turbo del 1973.

Dopo i test dinamici sulla pista di prova a Maisach e sulle strade di campagna bavaresi, la Serie 2 Coupé dovrà affrontare il test definitivo: il Nürburgring Nordschleife. Gli ingegneri stanno cercando il perfetto equilibrio tra erogazione del motore e risposta di trasmissione e telaio per garantire manovrabilità e precisione in ogni condizione, senza tuttavia sacrificare il comfort di marcia.

Al lancio troveremo al vertice della gamma la M240i xDrive. Il suo sei cilindri con tecnologia BMW TwinTurbo Power è capace di erogare ben 374 CV. La potenza è gestita da una trasmissione Steptronic Sport ad 8 rapporti ed infine viene scaricata a terra su tutti e quattro gli pneumatici dal sistema BMW xDrive.

Come le nuovissime BMW M3 e M4 Competition anche la Serie 2 favorirà coppia e potenza all'asse posteriore, garantendo uno "stile di guida BMW" ben riconoscibile. La precisione di guida sarà offerta dal nuovo telaio - con rigidezza torsionale aumentata del 12% rispetto al precedente modello - e da un perfetto bilanciamento della distribuzione della massa (50/50).

Ancora non sono stati alzati i veli sul design finale, come al solito nascosto dietro al camuffamento. BMW a riguardo promette un design moderno, chiaro e pulito.