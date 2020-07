La nuova BMW Serie 2 Coupé in incognito per le strade messicane

Eduardo Mendez è riuscito a fotografare (per CarPix) per la prima volta un esemplare della nuova BMW Serie 2 Coupé G42 allo "stato brado". La foto è stata scattata in Messico e ciò aggiunge veridicità alle voci di corridoio che suggerivano la sua produzione nell'impianto messicano di San Luis Potosi.

In questo periodo dell'anno sono molte le novità BMW che sfrecciano per le strade del mondo sotto forma di muletto o prototipo, come l'attesa BMW M3, e l'occhio di ogni appassionato va al dettaglio principale di design: il doppio rene che costituisce la calandra.

Nella seconda generazione di Serie 2, caratterizzata dalla sigla G42, sembra che la griglia avrà dimensioni contenute. Questo la differenzia dall'enorme calandra della Serie 4 e lascia supporre una certa libertà creativa nello sviluppo dei nuovi modelli BMW. Il camuffamento riesce a nascondere bene il posteriore, dove però è possibile scorgere un piccolo spoiler.

La Serie 2 G42 non seguirà lo schema a trazione anteriore delle sorelle Serie 2 Gran Coupé e Serie 2 Active Tourer ma avrà trazione posteriore e si baserà sulla piattaforma CLAR. Piattaforma modulare usata da gran parte della recente gamma BMW, nonché dall'ultima Toyota Supra.

Sul lato motori si può ipotizzare l'uso del 2 litri turbo quattro cilindri e forse anche del 3 litri turbo sei cilindri su una probabile M2. Nulla da fare invece per la versione Cabrio, attualmente fuori dai piani della casa. (Foto cover: Motor1.com)