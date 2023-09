Nuova BMW Serie 1, la versione Neue Klasse sarà così?

BMW dovrebbe lanciare nel 2024 il restyling della Serie 1. L'ultima versione della compatta bavarese è sul mercato dal 2019 ed è una delle auto più belle e nel contempo più vendute nella sua categoria.

Il designer Mirko Del Prete appare però ancora più avanti, proiettato al futuro, ed ha cercato di ipotizzare come potrebbe essere la prossima BMW, quella che uscirà dopo il 2025, con l'arrivo della nuova piattaforma Neue Klasse. Negli scorsi giorni i bavaresi hanno svelato il concept che anticipa i modelli del futuro, e fra questi potrebbe esservi appunto anche l'hatchback.

MDP l'ha immaginata con una forma davvero interessante, mostrando la sua personale rappresentazione del modello “standard” nonché di quello targato M, il più performante. Spicca senza dubbio il muso, dove troviamo il vistoso doppio rene già visto nelle ultime M3 e nella Serie 4.

Splendidi i fari a Led dalla forma tagliente e sottile mentre il cofano è sagomato e bombato, sempre a riprendere le vetture più sportive del marchio dell'Elica. La fiancata è caratterizzata da due passaruota decisamente generosi che ospitano dei cerchi in lega di notevoli dimensioni.

A raccordarli troviamo delle minigonne di colore nero, colore che ritroviamo anche sul tetto, a creare una continuità con il parabrezza. Splendidi infine gli specchietti, anch'essi di colore nero e dalla forma estremamente sottile.

Mirko Del Prete ha proposto la sua “belva” in una splendida colorazione oro, così come in verde scuro, due tonalità che a nostro avviso ben si sposano con la sua proposta della prossima BMW Serie 1.

Sarebbe stato bello vedere anche il posteriore della nuova Serie 1, ma purtroppo MDP non l'ha svelato di conseguenza possiamo solo immaginarlo. Si potrebbero quindi ipotizzare delle luci strette e sottili a riprendere i fari led anteriore, nonché un diffusore di colore nero, in continuità con la tonalità già vista su altri elementi della carrozzeria, e infine un piccolo spoiler, così come si può notare dalla foto che trovate su questa pagina.

Non sappiamo se la Serie 1 verrà riproposta anche in versione green e Neue Klasse, mentre è certo che BMW metterà in commercio dal 2027 una M3 elettrica: non ci resta che aspettare ulteriori indiscrezioni a riguardo.