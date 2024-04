Nuova BMW Serie 1 'spottata' in Germania: le ultime foto spia da molto vicino

Dopo che gli occhi sono rimasti puntati a lungo sulla nuova BMW serie 5 (coupé e touring), che punta a diventare un riferimento chiave nella gamma della società bavarese, è da tempo che non si sentiva più parlare della nuova iterazione della Serie 1. Questa è riemersa recentemente in alcune immagini spia.

Pare che i test sulla nuova BMW Serie 1 stiano giungendo alla loro fase finale: quest'ultimi sono stati condotti proprio in in Germania prima del previsto lancio entro la fine dell'anno. Conosciuto internamente con il nome in codice "F70", il nuovo modello entry-level di BMW con la sua distintiva livrea bianca e blu è stato avvistato con equipaggiati un set di pneumatici invernali Bridgestone Blizzak, circondati dalle eleganti cerchi bicolore.

La presenza delle pinze dei freni rosse suggerisce che si tratti di una variante dotata del pacchetto M Sport. Un particolare di rilievo, che non è stato rilevato nei precedenti avvistamenti, è rappresentato dal grande sensore radar posizionato al centro della griglia anteriore. In contrasto con la Serie 1 precedente (F40), questo elemento risulta meno evidente in quanto è stato spostato più in basso, all'interno della presa d'aria.

Questo veicolo di prova sembra presentare tutti i pannelli della carrozzeria nella loro configurazione definitiva, insieme ai fari e alle luci posteriori finali. Nonostante BMW abbracci un approccio evolutivo nel design esterno, classificando comunque la Serie 1 come un modello di prossima generazione, ci si attendono cambiamenti più sostanziali all'interno, dove l'iDrive 9 sarà caratterizzato da un minor numero di pulsanti e un'infotainment più "invasivo".

Le informazioni più recenti indicano che le dimensioni della nuova Serie 1 saranno di 4,3 metri di lunghezza, 1,8 metri di larghezza e 1,4 di altezza, risultando quindi leggermente più grande rispetto al modello precedente. Il passo rimarrà identico a 2,6 metri, così come la capacità di carico, che varierà da 380 a 1.200 litri. La nuova Serie 1, tuttavia, subirà un aumento di peso, con la versione base che si attesterà sui 1.425 kg. La piattaforma di riferimento invece sarà sempre la stessa, ovvero la UKL2/FAAR.

Saranno disponibili solo versioni con motore a combustione interna, poiché al momento non sono previsti modelli ibridi plug-in o completamente elettrici; ciò non toglie che BMW non abbia in programma una Serie 1 elettrica, ma al momento non sappiamo nulla in merito. Ricordiamo che la nuova BMW Serie 1 2024 non sarà commercializzata negli Stati Uniti dove, come modello entry level, la casa bavarese proporrà la Serie 2 Gran Coupé. Infine, la produzione di massa inizierà nel mese di luglio, con data di lancio ancora da definirsi.

