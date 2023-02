Nuova BMW Serie 1: il restyling della tedesca in azione con 4 scarichi. Il video

La nuova BMW Serie 1 torna a mostrarsi. In rete è apparso nelle scorse ore un filmato con protagonista il restyling dell'hatchback bavarese, vettura che dovrebbe essere ufficialmente svelata fra primavera ed estate 2023.

Il canale Youtube CarSpyMedia ha catturato la piccola tedesca in azione vicino al circolo polare artico, test condotto con l'obiettivo di provare la nuova Serie 1 in condizioni rigide come appunto quelle invernali. Ovviamente la Serie 1 è completamente mimetizzata con il solito pattern che rende impossibile stabilirne le forme, ma qualche dettaglio lo si può comunque notare, a cominciare dai quattro terminali di scarico che richiederanno di conseguenza una nuova fascia inferiore sul posteriore. Il modello fotografato dovrebbe essere l'M135 o forse l'M140, in ogni caso stiamo parlando della versione più performante della vettura delle eliche.

Cos'aspettarsi dal restyling? Quasi sicuramente, come da copione, i designer interverranno sul frontale e sul posteriore; nel primo caso è possibile ipotizzare una griglia più ampia, così come traspare anche dalle foto spia nelle nevi, ed inoltre non sono da escludere dei fari più sottili così come da tendenza negli ultimi modelli BMW. Presenti anche nuove prese d'aria, e nel contempo spazio a nuove luci sulla coda.

In merito alle motorizzazioni, l'M135 gode attualmente di 302 cavalli e potrebbe arrivare ad una potenza di 315 CV con un propulsore da 2.0 litri. Non è comunque da escludere la sostituzione con un M140i xDrive, anche se per ora nulla di ufficiale è stato comunicato. In ogni caso stiamo parlando di un restyling, quindi è lecito non aspettarsi niente di particolarmente eclatante ne vistoso, rivoluzione che invece dovrebbe avvenire con la Serie 1 di quarta generazione che sarà full elecric e che si baserà sulla nuova piattaforma New Klasse.

L'ultima Serie 1 ha diviso l'opinione pubblica, come spesso e volentieri accade; se da una parte la versione M appare sportiva e aggressiva, gli altri allestimenti non hanno invece convinto i più. Inoltre i puristi hanno storto il naso dopo l'abbandono della trazione posteriore, un must per i possessori di BMW.

La nuova BMW Serie 1 dovrebbe prevedere comunque una maggiore potenza così come già accennato di sopra, e prima di congedarci vi lasciamo al video della BMW Serie 1 a gasolio che sfiora i 300 km/h in soli 8 secondi: un'accelerazione mostruosa.