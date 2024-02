Nuova BMW Serie 1 2024, una valanga di info: come sarà e quando uscirà

Nel corso del 2024 BMW lancerà sul mercato la nuova Serie 1, la più piccola dell'azienda bavarese. La F70 sarà di fatto un restyling dell'attuale generazione dell'hatchback dell'elica, fra le preferite in Italia nel suo segmento, e nelle ultime ore sono trapelati un sacco di dettagli.

Si tratta ovviamente di informazioni non ufficiali, ma la fonte, un utente di Bimmer Post, è ritenuta altamente credibile in quanto insider che già aveva svelato tutte le specifiche tecniche in merito alla nuova M5.

La prima cosa da sapere è che la prossima BMW Serie 1 non sarà elettrica, per lo meno non il restyling, mentre per la futura generazione è tutto un grosso punto di domanda. Le aziende, soprattutto le premium, stanno eliminando le loro piccole dalla linea up, vedi ad esempio l'addio della Mercedes Classe A, o della Audi A1, di conseguenza non è da escludere che anche i bavaresi seguano l'esempio dei loro concorrenti.

In ogni caso, tornando alla nostra F70, verrà lanciata ufficialmente fra pochi mesi, indicativamente fra primavera ed estate, e sarà disponibile nelle versioni 118, 118d, 120, 120d e M135 xDrive. In merito alle dimensioni, sarà leggermente più lunga, larga ed alta rispetto al modello attuale, visto che la nuova 1 sarà lunga 4,3 metri, larga 1,8 e alta 1,45, con un passo di 2,67 metri (invariato) e una capacità di carico di 380 litri che diverranno 1.200 abbassando i sedili posteriori. La più pesante del gruppo sarà la M135 con 1.550 kg, mentre la più leggera sarà la 120 con 1.425 kg.

La produzione scatterà invece a luglio 2024, di conseguenza aspettiamoci di vederla sul mercato per la fine dell'anno. Nulla è trapelato per quanto riguarda i prezzi ne tanto meno le modifiche estetiche, ma per quest'ultimo aspetto ci può aiutare un render realizzato da Future Cars Now che trovate in copertina.