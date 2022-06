Nuova BMW M5 Touring 2025: si lavora sulla wagon con motore V8 Biturbo

Lo scorso 22 giugno BMW ha lanciato la nuova BMW M3 Touring, in barba ai nuovi trend che vogliono vetture sempre più green ed elettrificate. Il marchio tedesco però potrebbe non fermarsi qui: nel 2025 potrebbe tornare la BMW M5 Touring.

BMW vuole evidentemente vivere al massimo gli ultimi 13 anni di motori termici. Con la M3 Touring ha regalato al suo pubblico una vettura ad alte prestazioni con motore da 3.0 litri, 375 kW/510 CV e 650 Nm di coppia, con la M5 Touring del 2025 potrebbe andare ancora oltre. Secondo le indiscrezioni, la vettura avrebbe attualmente il nome in codice di G99 e dovrebbe entrare in produzione nel novembre del 2024, quattro mesi dopo la G90 M5 berlina.

Se la M3 Touring 2022 monta un V6, con la M5 Touring 2025 dovremmo avere un V8 Biturbo da 4.4 litri abbinato a un motore elettrico. Avremmo dunque una configurazione ibrida simile a quella vista su BMW XM (il concept BMW XM in tutto il suo splendore), il prototipo da 643 CV. Le voci di corridoio però prevedono anche una versione potenziata da 750 CV, potremmo dunque avere a che fare con la wagon sportiva definitiva in casa BMW. Ovviamente restiamo in attesa di notizie ufficiali, solo una cosa è certa: dopo un periodo di incertezza, in casa BMW le wagon stanno tornando prepotentemente di moda - per la felicità degli appassionati.