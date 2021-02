Nuova BMW M5 CS in edizione limitata: ecco a voi la più potente BMW M

BMW e sportività sono due parole legate a doppio filo. Ce lo ricorda costantemente la line-up M, che dopo la M3 CS, la M4 CS e la M2 CS si appresta a lanciare sul mercato un’esclusiva edizione speciale a tiratura limitata della BMW M5. Andiamo dunque a conoscere la nuova BMW M5 CS.

Un modello che fonde esclusività e lusso, senza ovviamente dimenticare le prestazioni: alimentata da un motore V8 da 4.4 litri con 467kW/635 CV, la BMW M5 CS è l’auto più potente di BMW M, stando proprio al produttore tedesco. Di serie abbiamo inoltre cambio M Steptronic a 8 rapporti con Drivelogic e sistema a trazione integrale M xDrive, che permette di innestare la modalità 2WD per avere una trazione solo posteriore.

Grazie a queste caratteristiche, la nuova BMW M5 CS in edizione limitata scatta da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi, da 0 a 200 km/h in 10,4 secondi, con 305 km/h di velocità massima, regolata elettronicamente. BMW dichiara inoltre un consumo di carburante combinato pari a 11,3 - 10,9 litri per 100 km nel ciclo WLTP, con emissioni pari a 259 - 254 g/km. Il telaio è stato adattato al peso inferiore del veicolo, il controllo degli ammortizzatori è stato migliorato e le molle a cuscinetto sono state ritarate sia sull’asse anteriore che su quello posteriore. La casa ha inoltre montato pneumatici Pirelli P Zero Corsa di misura mista (anteriore: 275/35 R 20, posteriore: 285/35 R 20).

Guardando al design, il cofano, lo splitter anteriore, le calotte dei retrovisori esterni, lo spoiler posteriore, il diffusore posteriore, la copertura del vano motore M Power e il silenziatore di aspirazione sono realizzati in plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP). Tutto questo ovviamente ha un prezzo: il listino italiano parla di 204.900 euro, con lancio previsto già nella primavera 2021.



Se siete amanti della serie M, date un’occhiata a questa BMW M2 custom, creata appositamente per la pista.