Nuova BMW M5 CS, dieta a base di fibra di carbonio e potenza record

BMW amplia la gamma dei suoi modelli ultra-sportivi CS con l'arrivo della nuova M5 CS. L'edizione limitata offre una potenza record nella storia del brand M, più leggerezza e un ricco equipaggiamento di serie. La M5 CS vuole amalgamare prestazioni di alto livello e comfort estremo per quattro persone.

Il V8 da 4,4 litri raggiunge quota 635 CV, ben 35 in più della M5 base del 2017; la BMW M5 CS risulta l'auto più potente della storia M. Il cambio è un M Steptronic a otto velocità, accoppiato al sistema di trazione integrale M xDrive, dotato anche di una modalità di guida a trazione esclusivamente posteriore. Più potenza ma anche minor peso: gli ingegneri di BMW M GmbH sono riusciti a limare 70 chilogrammi rispetto alla M5 Competition. Il telaio è stato modificato tenendo conto del minor peso e le sospensioni sono state ritarate e perfezionate. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 3 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 305 km/h. Per comprendere cosa si prova a sfrecciare a tutta velocità su di una berlina sportiva vi consigliamo questo video con protagonista una M5 Competition sull'Autobahn.

Gli interni sono stati arricchiti con una serie di elementi esclusivi, come le cuciture in Mugello Red, i poggiatesta con loghi M5 illuminati, nei soli sedili anteriori M Carbon, e le palette del cambio in fibra di carbonio. Una chicca che farà contenti gli appassionati di corse sono i fari anabbaglianti di colore giallo, una scelta che ricorda gli anni più intensi di competizioni GT.

Cofano, splitter anteriore, calotte retrovisori, spoiler posteriore, diffusore e altri elementi sono realizzati in CFRP, un polimero rinforzato con fibra di carbonio. Di serie lo scarico sportivo a quattro terminali in acciaio inossidabile e i freni carboceramici M.

Oltre alla verniciatura Brands Hatch Grey metallizzato, visibile nell'esemplare della galleria sottostante, l'edizione limitata sarà disponibile anche nelle vernici opache esclusive Frozen Brands Hatch Grey metallizzato e Frozen Deep Green metallizzato. La BMW M5 CS arriverà nei concessionari nella primavera 2021 ad un prezzo di 204.900 euro.