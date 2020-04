La nuova BMW M440i xDrive si mostra in un video ufficiale

BMW ha condiviso un video di un prototipo della BMW M440i, sarà una delle versioni di punta (subito sotto alla M4) della BMW Classe 4. Il veicolo ovviamente è camuffato, ma le immagini mostrano inequivocabilmente alcuni degli elementi cardine della versione ad alte performance della sportiva tedesca.

Ricapitoliamo, quando parliamo della BMW M440i xDrive stiamo parlando di una iterazione più aggressiva e orientata allo sport della BMW Serie 4, ma non della versione più potente in assoluto. Il rapporto è lo stesso che c'è tra Serie 3, m340i e M3: l'ordine di potenza è crescente. Sul design della M3 e della M4 pare che non ci saranno grosse sorprese.

La M440i prende molto in prestito dalla m340i, basti guardare ai vistosi scarichi. Rispetto alla versione base, l'altezza da terra è stata rivista così come il centro di gravità (più bassi, rispettivamente, di 57 e 21 millimetri). Questa soluzione dovrebbe offrire una guida ancora più fluida, grazie ad una maneggevolezza maggiore.

Anche l'abitacolo è camuffato per non rivelare più del dovuto: si vedono il volante, e i sedili sportivi con cuciture blu a contrasto. Motor1 sostiene che, su questo, verosimilmente non ci saranno grosse differenze rispetto alla Serie 3.

Sotto al cofano troviamo, invece, un 3.0L a sei cilindri da 369CV affiancato da un sistema mild hybrid da 48 volt. La BMW M440i xDrive dovrebbe debuttare assieme alla nuova Classe 4: sarà presentata a giugno e online.