La nuova BMW M4 GT3 scende in pista per la prima volta al Nurburgring

Sono passati cinque anni dal debutto in pista della BMW M6 GT3, l’auto da corsa derivata dalla serie che rimpiazzò la bellissima Z4 GT3 e che da quel giorno avrebbe corso e vinto innumerevoli competizioni in giro per il mondo, compresa l’ultima edizione della 24h del Nurburgring, vinta con il team Rowe Motorsport. Ma è tempo di cambiare...

E oggi BMW riparte proprio da lì, dalla foresta dell’Eifel, dove la vittoriosa M6 GT3 va felicemente in pensione passando il testimone alla nuovissima BMW M4 GT3, il modello più chiacchierato della casa di Monaco - per via della sua griglia frontale, totalmente in rottura con gli stilemi del passato recente del marchio - che però oggi diventa un mezzo da corsa, un onore che non è concesso a tutte le auto.

Dopo mesi di lavoro basato su simulazioni virtuali, galleria del vento e test su alcune piste europee, tra le quali Monteblanco e Almeria in Spagna, per la M4 GT3 è arrivato il momento di posare per la prima volta gli pneumatici sull’asfalto del Nordschleife, pista su cui avverrà il suo debutto agonistico, in occasione della 24h del Nurburgring 2021 che si terrà il prossimo giugno.

I test condotti la scorsa settimana erano finalizzati a saggiare la durevolezza dei componenti dell’auto, che sulla pista tedesca vengono stressati a livelli estremi, e la casa è apparsa piuttosto fiduciosa riguardo al lavoro svolto. I piloti sono rimasti contenti del comportamento dell’auto, che sembra aver mantenuto quanto c’era di buono, ma eliminando alcuni dei punti deboli del precedente modello.

Jens Klingmann, uno dei driver BMW, l’ha trovata veloce ma nel contempo prevedibile e facile da guidare, una dote importantissima quando si parla di auto da corsa, che sembra essere appannaggio anche della versione stradale dell’auto.