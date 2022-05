Nuova BMW M4 CSL: 0-200 in soli 10 secondi per la stradale di derivazione GT3

BMW è sicuramente in prima linea quando si parla di mobilità elettrica, il produttore tedesco però è ancora legato a doppio filo con i motori termici sportivi - e lo sarà ancora per parecchio. Lo dimostra la nuova BMW M4 CSL, che nasce condividendo molto del suo spirito con la BMW M4 GT3 da competizione.

Girando al Nürburgring, la nuova BMW M4 CSL ha fatto segnare il giro più veloce per una vettura di serie a marchio BMW, e questa la dice lunga sul suo carattere. Ha infatti completato il circuito da 20,600 km (senza rettilineo nel settore T13) in 7 minuti e 15,677 secondi, mentre il circuito completo da 20,832 km è stato completato in 7 minuti e 20,207 secondi. La sua accelerazione 0-100 è possibile in appena 3,7 secondi, mentre lo sprint 0-200 avviene in soli 10,7 secondi, davvero impressionante.

Tutto questo lo si deve allo stesso motore della BMW M4 GT3, ovvero il 6 cilindri in linea M TwinPower Turbo di BMW da 3.0 litri, che eroga 650 Nm fra 2.750 e 5.950 giri, con una potenza massima di 405 kW/550 CV a 6.250 giri. Com'è facile immaginare, la vettura è anche dotata di M Traction Control ottimizzato per uso pista, i cerchi invece sono forgiati M da 19 pollici all'anteriore (275/35 ZR19) e da 20 pollici al posteriore (285/30 ZR20). Una vettura che BMW ha tarato per essere allo stesso tempo una daily car e una bestia da pista, con interni estremamente curati e pieni di elementi in carbonio o in Alcantara.

È presente anche un quadro strumenti interamente digitale da 12,3 pollici e uno schermo centrale per l'infotainment da 10,25 pollici. Attendiamo solo di conoscere il prezzo per l'Italia. A proposito di M4: in pista con la BMW M4 Competition.