Nuova BMW M3 Touring 2025 spiata nelle nevi: fino a 510 cavalli per la 'bestia'

L'attesa è alta per la prossima BMW M3 Touring 2025 che promette un "nuovo look" accompagnato da un poderoso motore da oltre 510 CV. Il processo di sviluppo continua per questa iconica vettura e questi test sulla neve (con l'auto ben camuffata) continuano. Si prevede un profondo restyling.

L'avvistamento della BMW M3 Touring 2025 è avvenuto nel Nord Europa. Questa rinnovata versione si distinguerà non solo per la sua potenza, ma anche per le novità nel design esterno e nelle tecnologie implementate. Con il debutto dell'ultima M3 Touring risalente a metà del 2022, la prossima iterazione (ricordiamo: prevista per il prossimo anno) porterà a diversi aggiornamenti e migliorie, sia estetiche che tecniche. La divisione sportiva BMW M è al lavoro per garantire che questa generazione resti competitiva per tutto il suo ciclo di vita commerciale. Per quanto riguarda la M3 standard, il futuro suggerisce che la prossima generazione, nota come G84, è prevista per il 2027-2028 e sarà ancora equipaggiata con un motore termico.

Le foto spia dei colleghi spagnoli di Motor.es, che avevano immortalato i primi prototipi della nuova M3 Touring 2025 già qualche mese fa, adesso ci portano in Scandinavia. Questi scatti confermano che lo sviluppo procede secondo i piani e che non ci sono intoppi o ritardi. In quest'ultima scampagnata, possiamo notare che i cambiamenti che saltano più all'occhio riguardano il frontale, dove l'intero paraurti è stato ricoperto per evitare di distinguerne le forme.

All'interno, l'ambiente di guida sarà ancora più digitale e connesso, con un significativo aggiornamento delle dotazioni tecnologiche e l'adozione dell'ultima generazione del sistema di infotainment. Sotto il cofano, la prossima BMW M3 Touring 2025 sarà potenziata con un motore benzina M TwinPower Turbo sei cilindri in linea da 3,0 litri, che dunque passerà dai da 510 CV attuali a ben 525 CV. Il tutto sarà gestito da un cambio automatico M Steptronic a otto rapporti con Drivelogic e da un sistema di trazione integrale M xDrive.

Ecco invece la BMW M3 MT Final Edition, creata per celebrare il 35° anniversario della prima vittoria della BMW nella categoria DTM. Sarà prodotta in soli 150 esemplari e disponibile solo per i clienti giapponesi, caratterizzandosi come una delle ultime edizioni speciali ad offrire un cambio manuale.

