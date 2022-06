Nuova BMW M3 Touring 2022: la wagon a 6 cilindri da 510 CV che stavamo aspettando

La tedesca che molti aspettavano è finalmente arrivata: oggi vi presentiamo la nuova BMW M3 Touring 2022 ad alte prestazioni, vettura che coniuga sportività, comfort e spazio di carico. La sua potenza? 510 CV. Ma parliamone in dettaglio.

Se pensate che le Station Wagon siano ormai passate di moda e siano estremamente noiose, aspettate di dare un'occhiata alla scheda tecnica della nuova BMW M3 Touring 2022. Sotto il cofano di questa meraviglia batte un motore a sei cilindri in linea da 3.0 litri con tecnologia M TwinPower Turbo, sviluppata per i modelli Competition della gamma BMW M3/M4 (in pista con le nuove BMW M3 e M4 Competition).



Questo propulsore eroga 375 kW/510 CV con 650 Nm di coppia massima ed è abbinato a un cambio M Steptronic a 8 rapporti con Drivelogic, che offre tre programmi di marcia. La trazione è integrare M xDrive, che si abbina al differenziale attivo M sull'asse posteriore; in modalità 4WD Sport si può sperimentare in modo ancora più intenso il sistema M xDrive del posteriore, mentre disattivando il DSC (il controllo dinamico della stabilità) entra in gioco la modalità 2WD a trazione posteriore per un divertimento estremo.



L'accelerazione da 0 a 100 km/h è possibile in appena 3,6 secondi, mentre lo sprint da 0 a 200 km/h avviene in 12,9 secondi. L'opzione M Driver's Package aumenta poi la velocità massima limitata elettronicamente da 250 km/h a 280 km/h. I cerchi in lega leggera M forgiati sono da 19 pollici all'anteriore e 20 pollici al posteriore, e del tutto di serie. Opzionali invece i pneumatici da pista. Internamente troviamo un gruppo di schermi composto da un quadro strumenti da 12,3 pollici e un display centrale da 14,9 pollici. Chiudiamo infine la carrellata di caratteristiche principali parlando del bagagliaio: 500 litri che possono diventare 1.510, a seconda delle esigenze. Attendiamo solo di conoscere il prezzo per l'Italia.