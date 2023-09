Nuova BMW M3 Neue Klasse elettrica: sarà così la versione finale?

BMW ha confermato che sta lavorando su una versione completamente elettrica della sua iconica M3 che sarà basata sulla piattaforma Neue Klasse e che dovrebbe essere lanciata nei prossimi quattro anni. Questo concept è stato elaborato dai colleghi di Car Scoop.

Anche se non è stato confermato se la M3 EV sarà dotata di una trasmissione a quattro motori o quale sarà la potenza effettiva del veicolo, le indiscrezioni riportano un veicolo con 1.000 kW (1.341 CV) di potenza che sarebbero sorretti proprio da un quadrimotore elettrico. Se BMW M3 EV raggiungesse effettivamente queste cifre di potenza, supererebbe di gran lunga la potenza delle varianti ICE (a combustione interna) dell'M3. Nella sua versione più potente, attualmente, l'M3 attuale eroga circa 542 CV.

Secondo le dichiarazioni di Frank Weber, capo dello sviluppo prodotto della BMW, la prossima M3 adotterò un'architettura elettrica che consentirà ai conducenti di avere un controllo assoluto sulla trasmissione, incluso l'accesso a modalità basate sulla ruota posteriore e il controllo individuale di ciascuna ruota. Questo indica un potenziale per elevate capacità di torque vectoring, del quale abbiamo parlato in riferimento alle prossime Lamborghini elettriche.

Weber ha infine indicato una data provvisoria per il lancio della M3 EV nel 2027, in seguito debutto del primo modello Neue Klasse nel 2025. Tuttavia, la decisione di mantenere viva una versione a combustione interna dell'M3 può essere vista come un modo per la BMW di offrire scelte diverse ai consumatori, tenendo conto delle preferenze personali e delle esigenze di guida. Questa strategia potrebbe consentire al marchio di attingere a una base di clienti più ampia.