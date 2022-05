Nuova BMW M240i contro BMW M2 Competition di scorsa generazione: qual è la più veloce?

Una delle ultime prove organizzate dal team di carwow ci aveva lasciato con un quesito in testa, ossia se fosse davvero necessaria una nuova M2 viste le ottime prestazioni della Serie 2 M240i contro le sue dirette avversarie. Nel test di oggi la migliore Serie 2 del momento sfida invece la BMW M2 Competition, il top della passata generazione.

Questo nuovo scontro ci aiuterà nello sciogliere i nostri dubbi? Non vogliamo fare spoiler sul risultato della sfida, ma vi assicuriamo che la risposta non è ancora così semplice da dare. In ogni caso la nuova M2 sta ultimando i test di pre-produzione al Nurburgring, e il suo debutto è imminente.

Dunque veniamo al confronto, dove la vettura messa alla prova è nuovamente la BMW M240i, la punta di diamante del momento per quanto riguarda il modello Serie 2, equipaggiato con un motore 6 cilindri in linea turbo da 3.0 litri capace di 374 CV e 500 Nm di coppia, scaricati a terra su tutte e quattro le ruote grazie alla trazione integrale BMW xDrive, tramite una trasmissione automatica a 8 rapporti con convertitore di coppia. Il suo peso ferma l’ago della bilancia a 1690 kg.

La sfidante è l’ormai iconica BMW M2 Competition, il massimo che si poteva chiedere per la Serie 2 di scorsa generazione, anche sotto al cofano montava un 6 cilindri in linea twin-turbo da 3.0 litri che erogava 410 CV e 550 Nm di coppia, scaricati a terra sulle sole ruote posteriori tramite un cambio automatico a doppia frizione con 7 rapporti e launch control. Numeri più importanti, affiancati ad un peso decisamente inferiore all’avversaria, con la bilancia che si ferma a 1575 kg.

È evidente che la trazione integrale è una freccia importante all’arco della nuova Serie 2, ma i numeri della “vecchia” M2 non sembrano lasciarle scampo. Come al solito vi invitiamo a scoprire voi stessi l’esito della prova, ma una cosa è certa, se il buongiorno si vede dal mattino, la prossima M2 potrebbe lasciare nuovamente il segno.