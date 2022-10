Nuova BMW M2 2023: 6 cilindri, 460 CV di potenza e un design che fa discutere

Amanti delle sportive termiche compatte, BMW ha presentato ufficialmente la nuova BMW M2 2023 - che condivide parte della tecnologia del propulsore e del telaio con le sorelle BMW M3 e BMW M4 (in pista con le nuove BMW M3 e M4 Competition).

La lunghezza esterna è inferiore di 214 mm rispetto alla BMW M4 Coupé, il passo più corto di 110 mm. La griglia è a doppio rene senza cornice con una presa d'aria inferiore a tre sezioni con contorni quasi rettangolari. Un design che ha suscitato non poche polemiche di recente ma basato - secondo BMW - su requisiti tecnici in termini di apporto di aria di raffreddamento e di equilibrio aerodinamico.

Il motore è a sei cilindri in linea con tecnologia M TwinPower Turbo e differenzia solo in pochi dettagli dal motore impiegato nei modelli BMW M3 e BMW M4. Abbiamo a disposizione 3.0 litri di cilindrata con 338 kW/460 CV, rispetto alla M2 base precedente si contano 66 kW/90 CV in più. La coppia massima di 550 Nm viene erogata fra 2.650 e 5.870 giri/min, mentre la potenza massima arriva a 6.250 giri/min. I giri massimi invece sono 7.200.

La potenza del motore viene trasmessa alle ruote posteriori attraverso il cambio M Steptronic a 8 velocità con Drivelogic di serie; il cambio che viene gestito da una leva selettrice con il più recente design M e da palette al volante. Nuova BMW M2 2023 passa da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi con il cambio M Steptronic e in 4,3 secondi con il cambio manuale a 6 rapporti. Lo 0-200 km/h invece è possibile in 13,5 secondi (automatico) oppure 14,3 secondi (manuale). La velocità massima può essere aumentata da 250 km/h a 285 km/h con l'M Driver's Package opzionale.

A bordo di nuova M2 2023 troviamo qualsivoglia comfort, si va dal climatizzatore automatico a tre zone al BMW Live Cockpit Plus completo di sistema di navigazione BMW Maps, passando per l'illuminazione ambientale e il sistema di altoparlanti Hi-Fi. Per quanto riguarda i sistemi di guida e parcheggio automatizzati, le funzioni di Front Collision Warning, Speed Limit Display con indicatore di divieto di sorpasso, Lane Departure Warning e Park Distance Control sono tutte di serie. L'Assistente di guida, il Cruise Control attivo con funzione Stop & Go e l'Assistente di parcheggio con assistente alla retromarcia sono solo alcune delle opzioni disponibili.