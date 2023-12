Nuova BMW iX3 Neue Klasse: se fosse così sarebbe un gioiello

Come sarà la nuova iX3 di BMW realizzata sulla piattaforma Neue Klasse? A provare a rispondere a tale domanda ci hanno pensato i colleghi inglesi di Autocar che hanno realizzato un fantastico render circa il futuro SUV elettrico della casa bavarese.

Dopo il render di Kolesa della BMW iX3 Neue Klasse, ecco un'altra ricostruzione grafica alquanto interessante, di uno dei primi SUV che verranno sfornati dai bavaresi nel prossimo ciclo di vita.

L'iX3 di seconda generazione, il cui nome del progetto è NA5, sarà venduto al fianco del modello ICE benzina, diesel e ibrido plug-in, ma costruito su una piattaforma diversa, appunto la sopracitata Neue Klasse, il cui primo concept è stato mostrato lo scorso mese di giugno.

“Quando gran parte delle tue vendite è elettrica – le parole del capo di ricerca e sviluppo di BMW, Frank Weber - devi considerare come allineare tutte le piattaforme per accrescere i volumi. Siamo fermamente convinti che la nostra forza nei modelli convenzionali con motore a combustione interna, insieme agli sviluppi che abbiamo in serbo per la nostra prossima generazione di modelli elettrici, porteranno a un’ulteriore crescita per BMW”.

E ancora: “Siamo in una fase in cui è necessaria flessibilità. Dobbiamo distaccarci da come finora abbiamo percepito le piattaforme”, precisando che: “C’è una crescente consapevolezza che l’arte di gestire la diversità nel proprio portafoglio risiede nel modo in cui si utilizzano e si collegano in rete i componenti principali: motori, celle della batteria, computer di bordo, unità di controllo, funzioni delle app e aggiornamenti del software. Non è tanto la struttura della piattaforma in sé, ma i singoli componenti e il modo in cui li utilizzi. Questa è la Neue Klasse”.

La futura iX3 avrà delle batterie agli ioni di litio di stesa generazione sviluppate internamente da BMW, dicendo quindi addio alle celle prismatiche dei modelli attuali dell'azienda bavarese a propulsione elettrica.

Ovviamente non ci sono dettagli ufficiali sul futuro SUV tedesco, ma si prevede che possa supportare ricariche fino a 350 kW, riducendo di conseguenza i tempi di ricarica. "Vogliamo essere massimamente efficienti ma allo stesso tempo massimamente dinamici", ha affermato ancora Weber.

“Non è solo il motore elettrico a contribuire all’efficienza. È l’intero sistema: tutti i componenti e quelli che chiamiamo effetti secondari come peso, aerodinamica e resistenza al rotolamento. Oggi, l’i4 – ha aggiunto - ha un’autonomia reale di circa 400 km. In futuro avrà 500 km o più. Abbiamo sempre detto che la risposta non può essere quella di produrre batterie sempre più grandi”.

La futura iX3 sarà venduta nella versione a trazione posteriore ma anche con le quattro ruote motrici, ed inoltre sarà prodotta sia in versione standard quanto M, a cominciare dall'ammiraglia iX3 M60, in arrivo nel 2026. Si tratta di una vettura che avrà una potenza di circa 600 cavalli, erogati da una coppia di nuovi motori elettrici di stesa generazione.