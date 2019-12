Nuova BMW iX3 elettrica: ecco il SUV tedesco con 440 km di autonomia

Gli ultimi anni di BMW non sono stati affatto semplici, le vendite poco soddisfacenti hanno portato a un importante cambio al vertice, inoltre il marchio tedesco ha staccato la spina alle sue elettriche i3 e i8 per ricominciare tutto da zero. Ebbene lo “zero” sembra essere la nuova BMW iX3 100% elettrica.

Parliamo di un SUV cittadino dalle forme estremamente gentili e aggraziate, che a livello di design riprende in parte la grande griglia che ha caratterizzato i veicoli BMW più recenti - anche se ridisegnata appositamente per la linea elettrica (non vi sembra un paio di occhiali? O una mascherina per gli occhi?). Ritroviamo poi i classici specchietti retrovisori, spariti invece nei concept elettrici mostrati da BMW agli ultimi saloni dell’auto, sostituiti da telecamere.

Ma passiamo al vero succo della questione, le caratteristiche tecniche, fondamentali per capire come si porrà il SUV rispetto alla concorrenza (che come sappiamo è alquanto spietata, dalla Tesla Model X alla nuova Mercedes EQC, passando ovviamente per Audi e-tron): l’auto offrirà 440 km di autonomia WLTP, grazie a una batteria da 74 kWh installata nel pianale. Un’autonomia non estrema ma decisamente ottima per le dimensioni della batteria, ben lontana da altri accumulatori premium da oltre 90 kWh; segno di come BMW abbia ottimizzato molto bene i consumi, anche se bisognerà ovviamente testare tutto sul campo.

La società tedesca dichiara di poter percorrere con la nuova iX3 100 km con 20 kWh di energia, inoltre a bordo troveremo la quinta generazione della tecnologia BMW eDrive, con una drive unit su ogni motore elettrico e una trasmissione che gestisce tutti i propulsori centralmente. Questo significa meno peso e meno volume, con un rapporto peso/potenza migliorato del 30% rispetto alla scorsa generazione, inutile dire dunque quanta curiosità ci sia attorno al veicolo.