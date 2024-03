Nuova BMW iX3, il concept della Neue Klasse 'normalizzato': sarà così?

BMW ha dato definitivamente il via al proprio futuro con la presentazione ufficiale del Neue Klasse Vision X, il concept che anticipa il design dei prossimi SUV. Il prototipo segue la berlina svelata solo pochi mesi fa. Ma quale (e come) sarà il primo modello a entrare in produzione? Forse abbiamo un'idea...

Non è una grande novità che l'azienda di Monaco di Baviera voglia cominciare questo suo nuovo percorso direttamente da un veicolo a ruote alte. In fin dei conti, al momento SUV e crossover rappresentano circa la metà delle vendite del brand; si tratta, quindi, di una scelta piuttosto logica per quanto riguarda le regole di mercato. Si conosce il segmento, dunque; ma si conosce anche il nome del primo modello: iX3 (Nuova BMW iX3 Neue Klasse: se fosse così sarebbe un gioiello).

Sarà proprio il restyling in chiave green, ma soprattutto la nuova piattaforma che andrà a sostituire la classica CLAR, della X3 la prima automobile del nuovo corso di BMW. E così, dopo aver osservato il nuovo concept tedesco, ecco che sono spuntati i primi render che svelano, o perlomeno cercano di svelare, il design dell'auto elettrica. Piccolo appunto: l'auto non sarà Made in Germany ma verrà realizzata nel nuovo stabilimento ungherese di Debrecen; ricordiamo anche che l'attuale X3 non è prodotta in Germania ma in Cina.

Si tratta, tanto per essere precisi, della seconda generazione della iX3, pronta a cambiare definitivamente pelle. Il come, ancora non è dato saperlo, ma queste bozze di BMWblog potrebbero seriamente avvicinarsi al prodotto finale.

La base, ovviamente, è il nuovo BMW Neue Klasse Vision X, e di conseguenza la linea seguita per i render è quella del minimalismo assoluto. Dunque, al prototipo svelato appena pochi giorni fa sono stati aggiunti gli specchietti retrovisori (che hanno sostituito le telecamere), i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, delle maniglie 'a filo' per gli sportelli, nuovi montanti e paraurti, mancorrenti sul tettuccio e il classico badge BMW. Ma sarà così il primo SUV bavarese della nuova piattaforma? Non resta far altro che attendere, ancora...

