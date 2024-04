Nuova BMW i4, tutto pronto per il debutto della nuova elettrica bavarese: quando arriva?

La prossima BMW i4 si appresta a fare la sua entrata trionfale sulla scena automobilistica la prossima settimana. Questo veicolo, derivato appunto dalla Serie 4, farà la sua prima comparsa mondiale a Pechino, in occasione dell'Auto China, insieme alla Mini Aceman.

Le immagini spia di questo nuovo modello elettrico hanno svelato un gruppo fari ridisegnato con un design a forma di boomerang ereditato dai recenti modelli Serie 4 a due porte. Anche il paraurti anteriore presenterà un aspetto rinnovato e più dinamico.

Al momento è troppo presto per confermare se la BMW i4 del 2025 avrà le impressionanti luci posteriori laser che abbiamo visto sulla Serie 4 Coupé/Convertibile. Questa caratteristica è stata introdotta per la prima volta sulla M4 CSL qualche anno fa, e successivamente sul 3.0 CSL.

Per quanto riguarda gli interni, è possibile che l'i4 adotti il volante a fondo piatto già presente sui modelli a due porte con motore a combustione. È probabile anche che la BMW integri in questo nuovo modello elettrico anche il suo più recente sistema di infotainment, l’iDrive 8.5. Ci aspettiamo inoltre piccole modifiche alle bocchette dell'aria centrali, che saranno circondate da un'illuminazione ambientale sagomata, simile a quanto visto sulla Serie 4 Coupé/Convertibile del 2025.

Il 2023 è stato un anno d'oro per BMW sul fronte delle auto elettriche. In particolare, nel terzo trimestre del 2023, il marchio bavarese ha visto un aumento delle vendite del 5.8%, raggiungendo un totale di 621.699 veicoli consegnati globalmente. Le vendite di veicoli completamente elettrici BMW e Mini hanno registrato un notevole aumento del 79.6%, con 93.931 unità vendute, segnando un +100.3% rispetto al 2022. Il futuro appare promettente, con l'introduzione di nuovi modelli elettrici come la BMW iX2 e la piattaforma Neue Klasse dal 2025.

