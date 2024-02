Nuova BMW i3 Touring Neue Klasse: ecco come potrebbe essere l'erede della Serie 3 SW

Sono passati poco più di 5 mesi da quando BMW ha presentato il suo concept Neue Klasse, la vettura che anticipa il design che verrà adottato dai bavaresi dal prossimo anno con l'avvento della nuova piattaforma.

BMW ha in programma sei nuovi modelli elettrici sulla Neue Klasse nei prossimi anni, e fra questi vi sarà anche l'erede della Serie 3 Station Wagon che potrebbe chiamarsi i3 Touring. I tedeschi di AutoBild, sulla base delle informazioni in loro possesso, hanno cercato di ricostruire graficamente come potrebbe essere la prossima Serie 3 “lunga”, ispirandosi appunto al concept di cui sopra.

Il render, che trovate in copertina, appare decisamente interessante, a cominciare dagli specchietti minimal e moderni, molto probabilmente includenti un display o eventualmente una telecamera che trasmette le immagini allo schermo interno.

Le luci posteriori, invece, appaiono collegate fra di loro tramite un elemento di design continuo, ripetendo quanto si vedrà sul frontale, dove farà la sua comparsa il classico doppio rene di BMW, che ovviamente non farà più da griglia per far prendere aria al motore in quanto la versione sarà elettrica.

Bild prevede anche un inedito logo della casa dell'elica di colore rosso, forse a seguito di un elemento illuminante messo sul portellone. Presente inoltre uno spoiler appena pronunciato sopra il lunotto, di modo da ridurre il coefficiente aerodinamico della vettura, aspetto cruciale quando parliamo di auto elettriche visto che il cx va ad incidere sui consumi.

Il quotidiano tedesco prova ad anticipare anche gli interni della nuova Serie i3 Touring, non escludendo la presenza del controller iDrive già visto nella BMW i5 Touring ufficialmente svelata pochi giorni fa.

In merito alle motorizzazioni, infine, vengono ipotizzate potenze fra 200 e 500 cavalli, con un consumo inferiore ai 15 kWh per 100 chilometri e un'autonomia di circa 500 km. Il lancio della nuova BMW i3 Touring non dovrebbe avvenire se non prima del 2026.