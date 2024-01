Nuova BMW Alpina B7 Neue Klasse, ecco come potrebbe essere la berlina di lusso

La storia di BMW, come quella di altre case automobilistiche, si trova di fronte a un momento storico; un cambiamento che porterà il brand bavarese direttamente nel futuro. In questo caso il cambiamento ha un nome ben preciso, si chiama Neue Klasse, e promette grandi cose...

Design rinnovati, motorizzazioni EV e un nuovo concetto di mobilità. In totale, saranno sei i modelli elettrici in arrivo con la Neue Klasse, tra SUV e berline. E proprio a proposito di queste ultime. In questi giorni le notizie ufficiali da parte dell'azienda tedesca scarseggiano, o perlomeno non vanno dritte al punto, quasi non volessero rovinare la sorpresa. Per fortuna degli appassionati, però, esistono i leak e i render, come quello della nuova BMW Alpina B7 Neue Klasse.

A dare un volto ai nuovi modelli del marchio di Monaco di Baviera è Avarvarii Automotive Artworks attraverso il suo profilo Instagram ufficiale @avarvarii. Sì, si tratta dello stesso studio che nemmeno un paio di settimane fa aveva proposto la sua idea della nuova BMW Serie 3 Touring Neue Klasse, e in precedenza invece aveva mostrato anche un render del SUV BMW X3 Neue Klasse. Dunque, le immagini della nuova berlina di lusso, per quanto ufficiose, potrebbero risultare realiste. In fin dei conti, come per i precedenti render, la linea di design seguita è quella mostrata dal concept futuristico Vision Neue Klasse.

Anche in questo caso, dunque, il cambiamento principale riguarda il frontale. BMW sembra essere intenzionata ad abbandonare il suo caratteristico design a doppio rene della griglia frontale, a favore di un nuovo disegno, più allungato e sinuoso, che sembra quasi prendere la forma di due ali; inoltre, sono presenti delle maniglie a scomparsa. Presente anche la firma 'Alpina' e delle rifiniture in oro che rendono l'idea di lusso. Ma sarà davvero così?