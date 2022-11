Nuova BMW 3.0 CSL a 6 cilindri: ne esisteranno solo 50

Prodotta in edizione strettamente limitata, la nuova BMW 3.0 CSL celebra l'anniversario del marchio BMW M con 50 unità numerate (BMW festeggia i 50 anni del marchio BMW M), che renderanno la vettura un oggetto da collezione per tutti i fan del brand tedesco.

La produzione di tutti i veicoli richiederà circa tre mesi e ognuno di essi verrà creato mescolando con sapienza tecnologia e artigianalità, presso lo stabilimento BMW di Dingolfing a Moosthenning. Gli esclusivi componenti interni in plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP) sono prodotti a mano sia a Monaco che nella fabbrica di componenti BMW a Landshut. Un team di 30 tecnici qualificati si occuperà della configurazione e dell'assemblaggio dei veicoli, lungo una linea produttiva da 8 cicli in altrettante stazioni di produzione, un processo che durerà in tutto 10 giorni.

Nella storia di BMW l'acronimo CSL significa Coupé, Sport, Leichtbau, ovvero Coupé, Sport, Costruzione leggera. La nuova BMW 3.0 CSL, per omaggiare i canoni classici della tradizione CSL, offre un rapporto peso/potenza di soli 2,9 kg per CV. È infatti dotata del 6 cilindri in linea più potente mai utilizzato in un'automobile BMW M omologata per la circolazione stradale, il che significa che con la tecnologia M TwinPower Turbo si arriva a 412 kW/560 CV con 550 Nm di coppia massima. Ogni BMW 3.0 CSL sarà dunque numerata, una marcatura presente sulle finiture interne opache in fibra di carbonio da #01/50 a #50/50.

Ricordiamo che BMW ha festeggiato i 50 anni della divisione M con emblema inedito e nuove colorazioni.