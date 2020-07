Nuova BH Ultimate RC, la bici di alta gamma dal prezzo aggressivo

Erede della "campionessa del mondo" BH Ultimate EVO, arriva sul mercato italiano la nuova BH Ultimate RC, una mtb super leggera dal prezzo "democratico", accessibile praticamente a qualsiasi appassionato avanzato.

La nuova BH Ultimate RC parte infatti da un prezzo di 1.699 euro, e può essere acquistata anche sfruttando il Bonus Mobilità 2020 con ben 500 euro di sconto. Quattro le taglie disponibili, S, M, L e XL, ma cosa andiamo a comprare esattamente? Partiamo da un telaio ultra leggero da appena 1.050 grammi, forte di una geometria innovativa e moderna che ha l'angolo del tubo dello sterzo a 68 gradi e il reach portato a 20 mm.

Troviamo poi un freno posteriore Flat Mount, un doppio portaborraccia, un sistema di blocco dello sterzo Blockclock firmato Across, un movimento centrale PressFit da 92 mm. Insomma tutti dettagli di alta gamma proposti a un prezzo "umano", anche se ovviamente i costi cambiano a seconda della variante.

Il modello top di gamma, per cui è prevista anche la personalizzazione della verniciatura, non va comunque oltre i 2.899 euro. Gli altri modelli invece possono contare su 5 colorazioni differenti, tutti con cambio 1x12 e forcella ammortizzata. Una nuova uscita davvero molto molto interessante per gli appassionati più esigenti. Qui invece vi ricordiamo le regole per accedere al Bonus Mobilità 2020.