Nuova BEV compatta Nissan, ASX e Colt 2023 su base Renault: i nuovi progetti dell'Alleanza

Un anno fa il Gruppo Renault, Nissan e Mitsubishi hanno definito la roadmap dell’Alleanza fino al 2030, triplicando gli investimenti per creare 30 auto elettriche; oggi 6 febbraio 2023 le tre società hanno annunciato nuovi progetti chiave in America Latina, India ed Europa.

Lo scorso mese di settembre 2022 abbiamo assistito alla presentazione del nuovo Mitsubishi ASX 2023, un SUV disponibile in versione Mild, Full e Plug-in Hybrid grazie agli asset di Captur. Ora l’Alleanza ha annunciato che i due marchi sfrutteranno anche gli asset di Clio per sviluppare la nuova Colt. ASX e Colt 2023 saranno entrambe costruite su piattaforma CMF-B in Europa.

Il Gruppo Renault ha anche annunciato che nel 2026 lancerà nel vecchio continente il FlexVan, un veicolo commerciale basato sulla tecnologia Software-Defined Vehicle condivisa con Nissan. Gruppo Renault e Nissan collaboreranno anche per creare una nuova generazione di veicoli elettrici dopo il 2026 focalizzandosi sul segmento C. Entrambe le società sfrutteranno poi tecnologie di ricarica a 800 V per ridurre i tempi di sosta alle colonnine.

Renault e Nissan hanno anche confermato che presso lo stabilimento ElectriCity del Gruppo Renault in Francia verrà costruito, a partire dal 2026, il futuro veicolo elettrico compatto di Nissan (segmento B) su piattaforma CMF-BEV.

L’Alleanza ha anche intenzione di gestire distribuzione, servizi post-vendita, infrastrutture di ricarica e batterie, così da coprire tutto il ciclo vitale dei veicoli passando anche per il riciclo dei componenti. Nissan inoltre ha intenzione di investire fino al 15% in Ampere, la società europea del Gruppo Renault dedicata ai Veicoli Elettrici e al Software; anche Mitsubishi ha manifestato intenzione di investire nella divisione. L’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi esce insomma rafforzata dall’incontro del 6 febbraio 2023, pronta per affrontare le nuove sfide del futuro.