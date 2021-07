Questa BEV da 816 CV omaggia l'Audi Sport Quattro S1: il prezzo è fuori di testa

Se siete amanti delle vetture sportive, feticisti della guida, ma allo stesso tempo non disdegnate le auto elettriche, potete iniziare a risparmiare per una nuova, imperdibile EV: si chiama E-Legend EL1 ed è un omaggio in piena regola all’Audi Sport Quattro S1.

Un omaggio tutt’altro che casuale, la E-Legend EL1 infatti viene costruita da un’azienda fondata da un ex designer Volkswagen, Marcus Holzinger, il cui padre è stato parte proprio del Design Team dell’originale Audi Sport Quattro S1. Al mondo esisteranno soltanto 30 unità di questa nuova meraviglia 100% elettrica, a un prezzo che potete ben immaginare “fuori categoria”: si parla di 890.000 euro tasse escluse, si supera dunque senza problemi il milione di euro aggiungendo la nostra IVA.

Pur rifacendosi a una “leggenda termica” degli anni ‘80, nel suo pianale è incastonata una capiente batteria da 90 kWh, utile ad alimentare tre motori elettrici che trasmettono la bellezza di 816 CV alle quattro ruote. La E-Legend EL1 promette di percorrere lo 0-100 km/h in appena 2,8 secondi, con un’autonomia WLTP da 400 km. Non è molto per una batteria da 90 kWh, la Renault Zoe fa lo stesso con 52 kWh, ma parliamo di tutt’altra vettura...

La EL1 pesa inoltre 1.680 kg e le prime dodici unità dovrebbero essere consegnate verso la fine del 2023. Non vi ricorda un altro progetto simile, l’omaggio elettrico alla mitica Lancia Delta?