Nuova Bestial-E 100% italiana: si definisce una Ducati Monster elettrica

Qualcuno l’ha già definita il “Monster elettrico”, con buona pace dei ducatisti più duri e puri, ma è proprio questo l’obiettivo della nuova Bestial-E: essere una Special Full Electric “in stile Ducati Monster”. È totalmente prodotta in Italia e dopo EICMA 2022 potete ammirarla all’MBE di Verona 2023.

Costruita da E-Racer Motorcycle su base Zero Motorcycles SR/F e arrivata ormai alla sua quarta versione, la nuova Bestial-E è disegnata da Aldo De Giovanni e vi aspetta allo stand 20B del PAD-6 alla fiera di Verona in programma proprio in questi ultimi giorni di gennaio 2023 (per saperne di più: torna il Motor Bike Expo 2023 di Verona).

La Bestial-E si è evoluta anno dopo anno e oggi vanta componenti aggiornati come il nuovo fanale anteriore Full LED dal design moderno. La cura dei dettagli è praticamente maniacale, inoltre le nuove componenti vengono realizzate in fibra di carbonio e stampate in autoclave - dettaglio che fa risparmiare diversi chilogrammi di peso. I dischi freno wave sono inoltre firmati da Galfer, le pompe radiali sono racing e le pinze sono Brembo Stylema, infine figura il sistema di sospensione regressiva AirTender.

I tecnici del suono, gli esperti di sistemi audio e programmatori di E-Racer Motorcycle hanno inoltre lavorato a un sistema capace di restituire sensazioni eccezionali alla guida della Bestial-E, pensiamo all’hardware E-RAF, ovvero E-Racer Audio-Forceback - che riproduce un suono direttamente dal campo elettromagnetico del motore. In questo modo il motociclista percepisce le performance del motore e allo stesso tempo pedoni e automobilisti possono sentire il veicolo avvicinarsi.

Se siete interessati alla Bestial-E, vi ricordiamo che la distribuzione mondiale E-Racer è garantita da E-Motion Italy.