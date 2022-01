Nuova Bentley Flying Spur Hybrid 2022: 544 CV di potenza ibrida

La famiglia Flying Spur di Bentley Motors può vantare un nuovo modello, appena presentato presso l'Autoworld Museum 2022 in Belgio: si tratta Bentley Flying Spur Hybrid, vettura ibrida pensata soprattutto per il mercato europeo.

Si tratta di un'aggiunta importante, poiché parliamo della prima berlina elettrificata del marchio e la Bentley più attenta all'ambiente costruita sinora. La nuova Bentley Flying Spur Hybrid offre sia un motore a combustione interna che un propulsore elettrico e nasce ovviamente in un contesto in cui la domanda di veicoli elettrificati è alle stelle in tutta Europa.

Tecnicamente parliamo di un motore V6 a benzina da 2.9 litri che eroga 544 CV e 750 Nm di coppia - ovvero 95 CV in più rispetto alla Bentayga Hybrid. Con carburante al massimo, la nuova Flying Spur Hybrid può coprire fino a 700 km. Ovviamente anche questa vettura fa parte a pieno titolo della strategia Beyond100, della quale fa parte anche la Bentayga Hybrid.

Bentley Motors vuole infatti diventare un'azienda Carbon Neutral entro il 2030 e per farlo mira a offrire una nuova opzione elettrificata entro il 2024 e la prima BEV della sua storia nel 2025 - di cui non vediamo l'ora di conoscere nuovi dettagli ufficiali.

Nel frattempo vi ricordiamo che a fine 2021 abbiamo visto dal vivo la nuova Bentley Continental GT Speed a Milano, dotata di quel leggendario Bentley W12 destinato purtroppo a sparire.