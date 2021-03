La nuova Bentley Continental GT Speed è fatta per dominare i continenti

Bentley è un brand rinomato per la sua abilità nel costruire autovetture che offrono una spettacolare combinazione di lusso, comfort, potenza e sportività. Stiamo parlando di modelli che quasi sempre sono contraddistinti da una stazza niente male, ma che cono comunque in grado di interpretare più ruoli in base alla volontà del conducente.

Quest'oggi la casa automobilistica britannica se né uscita con quella che potrebbe essere la summa di questa filosofica: la nuova Continental GT Speed arriverà sul mercato promettendo tanto, e non solo velocità folli in rettilineo. La Continental GT "standard" in tal senso è già un portento, ma il nuovo modello aggiunge le quattro ruote sterzanti e un differenziale posteriore a controllo elettrico per assicurarsi le 2,2 tonnellate di peso di una bestia simile non siano un problema in curva.

E' infatti risaputo che, nonostante le sue eccellenti doti, gli pneumatici anteriori della Continental GT soffrano un po' il suo peso nelle curve strette, ma il produttore è convinto che la nuova versione migliorerà sensibilmente le performance in tale ambito, per cui la Speed sarà "la più capace e performance Bentley di sempre."

Sotto al cofano gli acquirenti troveranno il solido W12 twin-turbo da 6,0 litri, che per l'occasione passa da 635 a 650 cavalli di potenza, mentre la coppia si tiene sui soliti 900 Nm. L'incremento dell'output si traduce in una velocità massima di 335 km/h, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h dovrebbe compiersi in 3,6 secondi. Stiamo parlando certamente di inezie, ma Bentley ha svolto un importante per rendere sensibili le differenze.

Il cambio automatico a doppia frizione e otto rapporti andrà, in modalità Sport, ad effettuare cambiate estremamente rapide, mentre nuovi e possenti freni carbo-ceramici a 10 pistoncini arresteranno la corsa della macchina in un istante attraverso l'apposito set di cerchi da 22 pollici.

Riguardo l'estetica vi consigliamo caldamente di dare un'occhiata alla galleria di immagini in calce, ma non possiamo non menzionare il prezzo. La nuova Bentley Continental GT Speed costerà circa 50.000 dollari in più della Continental GT per un prezzo di partenza di oltre 274.000 dollari. Riguardo i prezzi italiano non abbiamo informazioni, ma non aspettatevi un cambio favorevole.

Per il prossimo futuro invece neanche il marchio di Crewe potrà tralasciare l'elettrificazione in atto nel settore automotive, e infatti ha già affermato di volersi far trovare pronta: dal 2030 venderà solo auto elettriche. Volete avere un anticipazione sull'evoluzione del design? Ecco a voi la spettacolare EXP 100 GT.