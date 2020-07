Nuova Bentley Bentayga quattro posti: un salotto su ruote

Il SUV di Bentley si rinnova offrendo ancora più lusso e comodità nella versione a quattro posti. Questa variante suscita spesso perplessità, pensate tuttavia al grado di comfort nel viaggiare in sole quattro persone su di un mezzo così grande, per di più c'è ulteriore spazio per le bottiglie di champagne...

Pubblicizzata da Bentley come “la limousine dei SUV”, la quattro posti ha rappresentato il 20% degli esemplari prodotti nella prima generazione di Bentayga. Nel nuovo modello l'obiettivo dei progettisti è stato quello di migliorare la già ottima abitabilità senza alterare il passo della vettura. La riprogettazione degli interni ha reso possibili ulteriori 10 cm di spazio per le gambe dei passeggeri posteriori. L'inclinazione massima dei sedili è inoltre passata da 32° a 40°, permettendo riposini extra lusso.

Il design dei sedili della nuova Bentayga è completamente nuovo: ora hanno una forma più scultorea e maggiore spazio nella zona delle spalle. Se vi sentite tutti acciaccati potreste approfittare del programma di massaggi integrato ai sedili, optional come il sistema di raffreddamento dei sedili, mentre per l'inverno Bentley ci viene incontro con sedili riscaldati di serie. Su richiesta anche il mini-bar Mulliner che offre spazio per una bottiglia da 750 ml e due calici di cristallo della Cumbria Crystal.

Il sistema infotainment è stato rivoluzionato seguendo quanto visto nella nuova Flying Spur; i passeggeri avranno accesso a un display più grande che include un'interfaccia utente moderna e veloce. La Bentley Bentayga di nuova generazione getta il guanto di sfida alla sfarzosa Rolls-Royce Cullinan, quale sarà la regina dei SUV di lusso?