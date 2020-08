La nuova Batmobile di Robert Pattinson fotografata alla luce del sole

La settimana appena trascorsa, cinematograficamente parlando almeno, è stata monopolizzata da Tenet di Christopher Nolan, non bisogna però dimenticare uno dei titoli più attesi della prossima stagione: The Batman, nel quale vedremo anche una Batmobile inedita, ora fotografata sotto la luce del sole.

Già lo scorso giugno abbiamo parlato della nuova Batmobile del film con Robert Pattinson, che sarà molto simile a una muscle car americana, un taglio netto con il passato che sicuramente lascerà il segno. Le foto uscite fino ad ora sul web però mostravano la vettura nell'oscurità, immersa nel mood dark del film, mentre ora siamo in grado di vedere foto dell'auto scattate alla luce del giorno.

Addirittura negli scatti pubblicati si vedono più esemplari, differenti in alcune parti, anche se solo gli addetti sanno come verranno utilizzati i diversi modelli. Per vedere il film in sala ci vorrà come minimo ottobre 2021, l'undicesima Batmobile dall'epoca di Michael Keaton e Tim Burton (qui il nostro speciale per gli 80 anni della Batmobile) è però destinata a far discutere sin da subito - proprio per il suo taglio netto con il recente passato.

I prototipi mostrati nel nuovo video inoltre appaiono scarni e privi di molti dettagli, segno dunque che potrebbero essere distrutti in qualche scena più movimentata oppure che vadano ancora rifiniti per bene (per non parlare degli effetti visivi che in post-produzione daranno poi la "mazzata finale" al look), per assomigliare alla Batmobile che abbiamo visto lo scorso giugno. Che ne dite di questo nuovo design?