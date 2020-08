La nuova Batmobile emette fuoco e fiamme nel trailer di 'The Batman'

Il primo trailer vero e proprio riguardante "The Batman" è appena stato rilasciato sul canale youtube di Warner Bros. Pictures, e tramite esso possiamo finalmente ammirare meglio di prima la nuova e ruggente Batmobile.

Alcuni mesi fa, pochi giorni prima che la pandemia cominciasse a dilagare in Europa e negli Stati Uniti, avemmo già l'occasione di vederla, ma in quel caso solo un paio di immagini fugaci furono sottoposte alla nostra attenzione. Questa volta la storia è leggermente diversa.

The Batman avrà come protagonista Robert Pattinson, e racconterà di un supereroe ben più giovane e meno navigato rispetto a quello visto nella straordinaria, e forse inarrivabile, trilogia di Christopher Nolan. A ogni modo, la Batmobile questa rimanderà ad un'estetica da muscle car americana in una maniera assolutamente palese.

La vettura della notte è stata progettata da Ash Thorps, che in precedenza ha lavorato su The Amazing Spider-Man 2, Total Recall, Person of Interest, Assassin's Creed e tanto altro. Nel trailer di questo nuovo film la sua opera emette turbinanti ed irrequiete fiamme blu dallo scarico centrale, e certamente a livello di atmosfera questo calza alla perfezione con il grigiore che molto probabilmente avvolgerà il prossimo film.

Le immagini delle quali abbiamo parlato all'inizio dimostravano che la Batmobile avesse un motore disposto in posizione centrale, ma non sappiamo con precisione se si tratti di un V10 o di un V12. C'è anche da dire che potrebbe benissimo trattarsi di un oggetto di scena, e non di un vero propulsore in piena regola.

La pellicola cinematografica tanto attesa dai fan DC arriverà nelle sale statunitensi durante il primo giorno del prossimo ottobre 2021, ma aspettiamo ancora di sapere quando sbarcherà nei cinema italiani.

A proposito di Batmobile, vogliamo consigliarvi di dare un'occhiata ad alcuni esemplari i quali non sfigurerebbero affatto tra le mani di Batman. Una di esse è di sicuro questa Mercedes SLR McLaren di Mansory, che non ha nulla da invidiare a nessun veicolo in quanto ad aspetto sinistro. Infine non possiamo non rimandarvi al nostro speciale sugli 80 anni di storia della Batmobile: il mito e l'icona non muoiono mai.