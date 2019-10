La nuova auto elettrica di Mazda sarà un crossover? Foto teaser pre-lancio

Tutti i grandi produttori di auto stanno lavorando per lanciare nuovi veicoli elettrici sui vari mercati del mondo, oppure di supportarli qualora siano già usciti . Anche Mazda sta facendo lo stesso e il prossimo 23 ottobre presenterà il suo primo veicolo elettrico.

Attorno al modello c'è molta curiosità, anche perché Mazda fa di solito le cose abbastanza per bene. Dietro i suoi veicoli si nasconde sempre una filosofia ben precisa, ad esempio la nuova Mazda3 ha rappresentato la massima espressione dello stile Kodo, tutto incentrato sul comfort dei passeggeri ma anche sullo stile generale.

Ogni nuova vettura a marchio Mazda viene costruita sotto l'ethos "Car as Art", l'auto come opera d'arte insomma, una linea di pensiero che ritroveremo anche nel nuovo veicolo elettrico. Ma cosa dobbiamo aspettarci? Beh dall'immagine teaser pubblicata poche ore fa dalla casa giapponese si capisce abbastanza chiaramente come la vettura sarà - udite udite - un crossover.

Poca sorpresa dunque, la casa nipponica ha preferito battere un terreno sicuro - andando a evitare il segmento delle berline elettrice attualmente fagocitato dalla Tesla Model 3. Questa nuova EV, della quale sappiamo davvero poco e nulla, è stata costruita sul concetto stilistico Human Modern, con l'obiettivo di portare ancora più in alto la filosofia Kodo. Nonostante le sue forme esterne, Mazda assicura che il suo abitacolo sarà da coupé pura, non vediamo l'ora di ammirarla nella sua forma finale.